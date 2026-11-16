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natal Panificação PanCristal acelera a produção de panetones e chega a 100 toneladas por mês Marca também produz salgadinhos para confraternizações

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Para todos os cantos que se olhe, já é Natal. E nem precisa ouvir a voz da cantora Simone, e seu famoso refrão "Então, é Natal", para saber que a época mudou de tom.

A presença de um dos principais símbolos do mês de dezembro nas prateleiras de supermercados e delicatessens, o panetone, é a maior prova disso.

A pouco mais de um mês da data, a PanCristal, indústria pernambucana de alimentos pré-assados e congelados, de Surubim, interior de Pernambuco, já está a pleno vapor na produção do pão aromático de origem italiana.

A empresa produz a receita ao longo de todo o ano, mas é nessa época que vê a demanda aumentar, logo, sua produção salta para até 100 toneladas ao mês, e é dividida em duas variações: a tradicional, com frutas cristalizadas, e com gotas de chocolate.

Ainda na rebarba natalina, outros itens de festa são bastante procurados, como coxinha coquetel, dos cookies, das tortas, dos salgadinhos e do minienroladinho.

Os produtos da marca são vendidos em supermercados e na loja própria - na Rua Bolivar, 426, no bairro do Arruda, Recife.

Mais informações: (81) 3449-1000 e @pancristal.loja

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