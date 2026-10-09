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DIA DAS CRIANÇAS

Panqueca colorida? Aprenda receita prática para o Dia das Crianças (12/10)

Sugestão é utilizar beterraba para tonalizar a massa à base de farinha de trigo

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Panquecas roxinhas são sugestão para o Dia das CriançasPanquecas roxinhas são sugestão para o Dia das Crianças - Foto: Divino Fogão/Divulgação

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Receita que agrada de criança a adultos, panqueca é um prato coringa, indo bem com diversos recheios, ganhando temperos na própria massa e, por que não, cores variadas?

Essa é a dica da rede de restaurantes Divino Fogão para deixar a refeição dos pequenos mais divertida e atrativa no Dia das Crianças (12/10). Sabia que é facinho e dá para fazer em casa? 

Ingredientes a postos, agora é só seguir o passo a passo super simples da panquequinha roxinha.

RECEITA
Panquecas coloridas

Ingredientes:
1 xícara de farinha de trigo
1/2 xícara de leite
1 ovo
1/2 cenoura, espinafre e beterraba pequena cozidas
1 colher de sopa de óleo
1/2 colher de chá de fermento químico
1 pitada de sal

Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa lisa e homogênea
Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque pequenas porções da massa e doure dos dois lados
Sirva em seguida

O recheio fica à escolha: creme de ricota, franfo desfiado, mix de queijos, cogumelos, etc. 
 

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