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DIA DAS CRIANÇAS Panqueca colorida? Aprenda receita prática para o Dia das Crianças (12/10) Sugestão é utilizar beterraba para tonalizar a massa à base de farinha de trigo

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Receita que agrada de criança a adultos, panqueca é um prato coringa, indo bem com diversos recheios, ganhando temperos na própria massa e, por que não, cores variadas?

Essa é a dica da rede de restaurantes Divino Fogão para deixar a refeição dos pequenos mais divertida e atrativa no Dia das Crianças (12/10). Sabia que é facinho e dá para fazer em casa?

Ingredientes a postos, agora é só seguir o passo a passo super simples da panquequinha roxinha.

RECEITA

Panquecas coloridas

Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de leite

1 ovo

1/2 cenoura, espinafre e beterraba pequena cozidas

1 colher de sopa de óleo

1/2 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa lisa e homogênea

Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque pequenas porções da massa e doure dos dois lados

Sirva em seguida

O recheio fica à escolha: creme de ricota, franfo desfiado, mix de queijos, cogumelos, etc.



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