PÃO DE MEL Pão de mel em casa: aprenda a receita da sobremesa com recheio de doce de leite Popular no Brasil, docinho ganhou toque especial com cobertura de chocolate e recheio de doce de leite

Como a maioria das receitas famosas ao redor do mundo, o pão de mel tem origem incerta. Informações apontam a Rússia como berço mais provável, seguindo para a Alemanha.

Entretanto, a combinação culinária incluindo mel, farinha e suco de fruta, assada em pedra quente, é citada entre os russos, egípcios, romanos e gregos.

Não importando muito mais de onde veio o docinho tão adorado pelo brasileiro, que logo tratou de dar seu jeitinho, incluindo doce de leite como recheio e generosa camada de chocolate, o pão de mel é uma ótima opção de sobremesa individual ou mesmo para presentear no fim de ano.



Ainda há quem inclua geleia como opção de recheio do pãozinho meio bolo com toque indefectível de especiarias.



Que tal separar os ingredientes e botar a mão na massa, literalmente? A equipe de gastronomia da marca de farinhas Renata ensina o passo a passo do pão de mel básico. Dá uma olhadinha:

RECEITA

Pão de mel

Ingredientes:

1 xícara de leite

4 colheres e 1/2 de mel

1 xícara de açúcar

1 colher de sopa de manteiga derretida

2 colheres de sopa de cacau em pó

2 colheres de café de canela em pó

1 colher de café de cravo em pó

3 xícaras de farinha de trigo tipo super premium

2 colheres de chá de bicarbonato de sódio

Recheio:

Doce de leite

Cobertura

3 xícaras de chocolate meio amargo derretido

Modo de preparo:

Misture em uma tigela o leite, o mel, a manteiga e o açúcar, mexa bem

Peneire a farinha e acrescente a canela, o cravo, o cacau e o bicarbonato, misture bem

Coloque nas forminhas para pão de mel untadas e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 15 minutos

Corte a massa ao meio e recheie com doce de leite. Passe no chocolate derretido e leve para gelar



*Com informações da assessoria de imprensa

