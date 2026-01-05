Seg, 05 de Janeiro

RECEITA

Pão caseiro de alecrim e parmesão: fácil de fazer, receita resulta em um pão leve, com aroma e sabor

De textura macia, o pão pode ser acompanhado por um café em um fim de tarde

Pão caseiro de alecrim e parmesãoPão caseiro de alecrim e parmesão - Foto: Renata/Divulgação

Que tal um pão caseiro de alecrim e parmesão, para saborear em um fim de tarde e/ou em companhia de um café quentinho?

Feito com farinha de trigo, de textura macia, com o aromático do alecrim e o sabor salgado do parmesão, a combinação resulta em um pão leve e crocante e, o melhor, é fácil de fazer.

É só separar xícara de chá e a colher de sopa, como medidas, e literalmente botar a mão na massa. Bora nessa?

 

RECEITA
Pão caseiro de alecrim e parmesão

Ingredientes para a esponja:
1/4 xícara de chá de farinha de trigo
5 colheres de sopa de água
1/2 pacote de fermento biológico seco

Ingredientes para a massa:
2 xícaras e 1/4 de chá de farinha de trigo
175 ml de água
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de banha

Modo de preparo:
Misture os ingredientes da esponja e deixe descansar por 30 minutos
Após o descando, acrescente o restante dos ingredientes. Sove bem a massa e por último adicione o queijo parmesão e o alecrim
Sove mais um pouco
Divida em porções pequenas e deixe descansar por mais 30 minutos
Abra os pedaços e enrole
Coloque na forma polvilhada com farinha, deixando um espaço entre eles 
Deixe crescer antes de ir ao forno, faça um corte com a faca easse em forno aquecido a 250ºC até dourar

*Com informações da assessoria de imprensa
 

