Pão caseiro de alecrim e parmesão: fácil de fazer, receita resulta em um pão leve, com aroma e sabor
De textura macia, o pão pode ser acompanhado por um café em um fim de tarde
Que tal um pão caseiro de alecrim e parmesão, para saborear em um fim de tarde e/ou em companhia de um café quentinho?
Feito com farinha de trigo, de textura macia, com o aromático do alecrim e o sabor salgado do parmesão, a combinação resulta em um pão leve e crocante e, o melhor, é fácil de fazer.
É só separar xícara de chá e a colher de sopa, como medidas, e literalmente botar a mão na massa. Bora nessa?
RECEITA
Pão caseiro de alecrim e parmesão
Ingredientes para a esponja:
1/4 xícara de chá de farinha de trigo
5 colheres de sopa de água
1/2 pacote de fermento biológico seco
Ingredientes para a massa:
2 xícaras e 1/4 de chá de farinha de trigo
175 ml de água
1 colher de chá de sal
1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de banha
Modo de preparo:
Misture os ingredientes da esponja e deixe descansar por 30 minutos
Após o descando, acrescente o restante dos ingredientes. Sove bem a massa e por último adicione o queijo parmesão e o alecrim
Sove mais um pouco
Divida em porções pequenas e deixe descansar por mais 30 minutos
Abra os pedaços e enrole
Coloque na forma polvilhada com farinha, deixando um espaço entre eles
Deixe crescer antes de ir ao forno, faça um corte com a faca easse em forno aquecido a 250ºC até dourar
*Com informações da assessoria de imprensa