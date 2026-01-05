A- A+

RECEITA Pão caseiro de alecrim e parmesão: fácil de fazer, receita resulta em um pão leve, com aroma e sabor De textura macia, o pão pode ser acompanhado por um café em um fim de tarde

Que tal um pão caseiro de alecrim e parmesão, para saborear em um fim de tarde e/ou em companhia de um café quentinho?



Feito com farinha de trigo, de textura macia, com o aromático do alecrim e o sabor salgado do parmesão, a combinação resulta em um pão leve e crocante e, o melhor, é fácil de fazer.

É só separar xícara de chá e a colher de sopa, como medidas, e literalmente botar a mão na massa. Bora nessa?









RECEITA

Pão caseiro de alecrim e parmesão

Ingredientes para a esponja:

1/4 xícara de chá de farinha de trigo

5 colheres de sopa de água

1/2 pacote de fermento biológico seco



Ingredientes para a massa:

2 xícaras e 1/4 de chá de farinha de trigo

175 ml de água

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de banha



Modo de preparo:

Misture os ingredientes da esponja e deixe descansar por 30 minutos

Após o descando, acrescente o restante dos ingredientes. Sove bem a massa e por último adicione o queijo parmesão e o alecrim

Sove mais um pouco

Divida em porções pequenas e deixe descansar por mais 30 minutos

Abra os pedaços e enrole

Coloque na forma polvilhada com farinha, deixando um espaço entre eles

Deixe crescer antes de ir ao forno, faça um corte com a faca easse em forno aquecido a 250ºC até dourar



*Com informações da assessoria de imprensa



