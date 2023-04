Paola Carosella estreia como apresentadora em "Alma de Cozinheira"

A- A+

“Alma de Cozinheira” estreia quarta-feira (3) e conta com a chef de cozinha Paola Carosella. Na série, a apresentadora recebe, a cada episódio, dois convidados para um bate-papo e preparação de um jantar com um cardápio dedicado - incluindo aperitivo, prato principal e sobremesa.

“Tem sido um dos maiores desafios da minha vida, porque implica uma mudança de lugar. Eu me coloco em um lugar diferente do que eu sempre me coloquei, tanto na vida como na TV, que é o papel da chef de cozinha, da pessoa que cozinha ou julga pratos de comida. O Alma de Cozinheira é um programa em que eu trago a minha alma, minha essência, que também é de cozinheira, mas muitas outras coisas. Estou bastante orgulhosa com o que eu consegui entregar. Em tudo que eu faço, eu me coloco muito por inteira e isso tem ajudado”, comenta a dona do restaurante Arturito e do café La Guapa.

A atração trás bate-papos sobre comida como gancho para provocar os convidados a falar sobre suas vidas, conquistas, famílias, amores e contar suas histórias. Produzido em parceria com a Floresta, o programa, que foi gravado na única casa do ícone da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, em São Paulo, conta com a participação de personalidades de diversas áreas, como jornalistas, artistas e especialistas.

No primeiro episódio, Paola recebe Juliette e Fátima Bernardes e o tema não poderia ser outro: empoderamento feminino. No cardápio, um taralli com tapenade, parmesão e raspas de limão como entrada; no prato principal, pilaf de arroz selvagem com amêndoas e cogumelos e, por fim, um lemon posset de sobremesa. Ao longo da temporada, a atração contará também com a participação de Isabel Teixeira, Lília Cabral, Mônica Iozzi, Pedro Bial, João Vicente, Linn da Quebrada, Dani Calabresa, entre outros.

