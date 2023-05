A- A+

Sabores Paola Carosella recebe Isabel Teixeira e Teresa Cristina no "Alma de Cozinheira", no GNT No programa, as artistas falam sobre festejar enquanto aproveitam um jantar especial preparado por Paola

Paola Carosella recebe, nesta quarta-feira (10), a partir das 21h30, no “Alma de Cozinheira”, no GNT, a atriz Isabel Teixeira e a cantora e compositora Teresa Cristina.



O papo é regido pelo tema festejar. “Eu gosto de celebrar pequenas coisas, pequenas conquistas, porque minha vida não foi fácil. Demorei muito para entender que estava conquistando alguma coisa. Sou muito ansiosa, então, às vezes, eu queria algo que estava lá na frente, mas para acontecer aquilo, tinham que acontecer pequenas conquistas”, conta Teresa.

Aprendizados que tiveram ao longo da vida e que avaliam nos dias atuais também são discutidos na encantadora conversa. “Eu tenho festejado e celebrado muito, em agradecimentos, pela vida que vivi até aqui, pela que tenho para viver e principalmente pela que tenho hoje. Tenho festejado quem eu fui - e que ainda está aqui - porque quem eu fui e quem eu estou coabitam”, explica Isabel.



Para acompanhar o bom papo, Paola prepara para suas convidadas um delicioso jantar, com tomates e uvas queimadas com muçarela de búfala e manjericão como entrada; cazuela siciliana de peixe fresco com mexilhões e batatas como prato principal; por fim, de sobremesa, persiana de pêssego e nectarina - uma receita de pêssegos e nectarinas assados com alecrim e massa folhada crocante. “Alma de Cozinheira” é exibido semanalmente, toda quarta-feira, a partir das 21h30, no GNT.

