Para aliviar o calor: aprenda a preparar um drink refrescante sem álcool

Com o clima quente e escaldante que atinge o país, com temperaturas que passam dos quarenta graus, é preciso buscar estratégias para aliviar o calor. Os drinks não alcoólicos são uma ótima maneira de se refrescar e cuidar da hidratação. Com criatividade e alguns ingredientes é possível fazer bebidas saborosas e que vão trazer uma sensação de bem estar.

Procuramos o barman Emanuel (@emanuel_zs01), especialista em drinks do Frege (@fregerecife) para ensinar a receita do Tropical Frege, feito com licor de maracujá não alcoólico, sumo de limão e xarope de frutas vermelhas, com um toque de chantily e raspas de limão e laranja. Tome nota!

Tropical Frege - drink refrescante e não alcoólico

(Por Frege)

Ingredientes:

Para o drink

50 ml de licor sem álcool de maracujá

30 ml de sumo de limão

50 ml de xarope de frutas vermelhas

100 ml de água com gás

Para a finalização

Espuma de creme

Raspas de limão e laranja

Limão caramelizado

Modo de preparo:

Em um copo com gelo, adicione o licor não alcoólico de maracujá e o sumo do limão e misture bem. Inclua o xarope de frutas vermelhas e mexa o fundo para diluir. Acrescente a água com gás e finalize o drink com espuma de chantily, raspas de limão e laranja, decorando com uma fatia de limão caramelizado e uma folha da especiaria da sua preferência.

