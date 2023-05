Para aquecer o inverno: aprenda a preparar um delicioso creme de batatas com cogumelos

A- A+

O inverno chegou com tudo e os dias frios e chuvosos pedem receitas quentinhas e acolhedoras. Sopas e cremes são sempre uma ótima pedida para essas ocasiões. Como sugestão para esse período, a editoria Sabores apresenta um passo a passo super simples para preparar um delicioso e nutritivo creme de batatas com cogumelos. Então, tome nota!

Creme de batatas com cogumelos

(Por Marina Linberger, da @cozinhadegentemoderna)

Ingredientes:



4 batatas grandes descascadas e cortadas

1 cebola pequena

1/2 taça de vinho branco seco

1 col sopa bem cheia de requeijão

1/2 xíc de parmesão ralado na hora Sal a gosto Azeite trufado a gosto

1 bandeja de Cogumelo porto belo ou paris salteados para finalizar.

1 cl de sopa de manteiga



Modo de preparo:



Saltear os cogumelos com manteiga e reservar. Cozinhar as batatas cortadas, a cebola, no final do cozimento adicionar o vinho. Quando tudo estiver cozido, com um mixer fazer um creme homogêneo. Adicione o requeijão, verifique o sal e coloque a panela em fogo baixo Adicione o parmesão e mexa. Finalize servindo seu creme com os cogumelos salteados.



