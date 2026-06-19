A- A+

SÃO JOÃO 2026 Parla Deli apresenta cardápio especial de comidas típicas juninas; confira as opções Rede de padarias aposta em receitas que atravessam gerações, como bolo de milho, pamonha e canjica

O período de festas juninas traz à mesa uma série de comidas típicas. Pensando nisso, a Parla Deli, rede de padarias com unidades no Recife, preparou um cardápio especial de São João.

Com receitas que atravessam gerações, a seleção aposta em ingredientes que possuem forte ligação com a identidade nordestina. Como não poderia deixar de ser, o milho é protagonista de boa parte dos pratos.

Um dos destaques é a pamonha, disponível em sua forma tradicional e também na versão assada. Mungunzá, canjica e milho cozido também exploram o ingrediente no menu, além dos bolos de milho verde cremoso e de milho com requeijão.



Entre as outras opções de bolos, há diferentes interpretações de clássicos regionais. O bolo Souza Leão, considerado Patrimônio Cultural e Imaterial desde 2007, divide espaço com sabores como macaxeira, cocada e pé de moleque.

Ainda na linha dos doces e sobremesas, há brigadeiros gourmet temáticos, cocadas e pudins de milho, tanto em versões individuais quanto para compartilhamento. Para completar a mesa das festas juninas, a Parla Deli ainda oferece opções de salgados, como frango, mini coxinhas, pastel de festa, bolinho de queijo e pão de metro.



Serviço:

Parla Deli

Onde: Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1305, Aflitos; avenida Conselheiro Aguiar, 1365, Boa Viagem; Estrada das Ubaias, 147, Casa Amarela; Brennand Plaza, 457, Boa Viagem - Recife

Informações e encomendas por Whatsapp: (81) 9810-69277 (Zona Norte) e 99678-0064 (Zona Sul)

Veja também