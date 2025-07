Para fazer em casa: canelone de queijo e presunto é o básico bom; veja passo a passo

A- A+

Pratos de massa são unanimidade quando o objetivo é comer para se sentir confortável, ainda mais nos dias de temperatura mais amena. Mas se você não tem prática na cozinha, que tal começar por uma receita simples?

O núcleo de culinária da Galo ensina o preparo de um canelone recheado com queijo e presunto bem simples, e ótima pedida para um jantar gostoso em casa, sozinho ou acompanhado.



RECEITA

Canelone de queijo e presunto

Ingredientes:

1 pacote de massa de sêmola tipo lasanha (200g)

2,5 litros de água

1 colher de chá de sal

Fatias de presunto

Fatias de muçarela

1 lata de tomates pelados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de café de sal

Folhas de manjericão fresco

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Coloque em uma panela a água e o sal e deixe ferver

Acrescente a massa e deixe cozinhar conforme a embalagem, depois escorra

Enrole a massa recheada com 1 fatia de presunto e 2 fatias de muçarela. Reserve em um refratário

Para o molho, coloque em uma panela os tomates pelados, o extrato, tempere com sal e manjericão e deixe ferver por 10 minutos

Regue os canelones, finalize com o parmesão e leve para aquecer no forno por 10 minutos

