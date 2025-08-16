A- A+

Para maratonar Confira produções na TV e no streaming que colocam a gastronomia como destaque Seja na TV aberta ou nas plataformas de vídeo, veja as atrações que chamam a atenção de quem adora o universo da gastronomia

Não é de hoje que produções como “Chef de Alto Nível”, em exibição na TV Globo, comprovam o interesse do grande público pela gastronomia. No formato de reality, a cozinha é palco de disputas e correria entre profissionais e amadores.

Já em programas de viagem, a comida é fator decisivo na escolha do destino. Nas séries de ficção, drama e romance completam o enredo. Em todas as narrativas, pratos que preenchem a tela, provocam análises e despertam a fome. Tem como dar errado?

"The Bake Off Brasil"

Esse é para quem adora bolos criativos. A 11ª temporada do reality estreou há uma semana, com 18 participantes amadores em busca do título de melhor confeiteiro.

Na missão de conduzir a atração e integrar o júri técnico estão Nadja Haddad, Beca Milano e Giuseppe Gerundino. Não faltam provas técnicas, desafiadoras e com pouco tempo para execução. Onde assistir: SBT, HBO Max e Discovery Home & Health.



"Geladeiras em Ação"

Sabe quando você decide cozinhar usando apenas o que tem em casa? Esse é o desafio de "Geladeiras em Ação", que acaba de entrar na 2ª temporada, conduzido pelo chef Claude Troisgros.

No programa, cozinheiros amadores precisam preparar almoço e jantar usando apenas os ingredientes disponíveis em uma geladeira temática. As avaliações ficam por conta da chef Ju Lima e de Douglas “DG” Silva. Onde assistir: GNT.

Paola Carosella de volta à programação gastrô (Foto: Adalberto de Melo Pygmeu/Divulgação)



"Infiltrados na Cozinha"

Os fãs de Paola Carosella já podem marcar na agenda: a eterna jurada do MasterChef volta em um novo reality culinário, previsto para estrear na segunda quinzena de setembro.

Trata-se de um jogo de culinária e mistério, no qual um cozinheiro amador está infiltrado entre profissionais. Caberá a Paola e aos jurados descobrir quem é o sabotador da história. Onde assistir: GNT.



"Pesadelo na Cozinha"

Repleto de caos, redenção e polêmicas, o reality comandado por Erick Jacquin, que recupera restaurantes em crise, está na 4ª temporada.

São 12 empreendimentos com problemas administrativos, gastronômicos e trabalhistas, prestes a fechar as portas, mas que agora contam com a consultoria direta e sincera do chef francês. Onde assistir: Band Play, Max e Discovery Home & Health.



"Masterchef"

A 12ª edição com participantes amadores está a todo vapor. Mas dois novos formatos já estão em produção para estrear em breve. Um deles é a 2ª temporada da versão para confeiteiros profissionais, ainda sem data de estreia, que terá Helena Rizzo, Erick Jacquin e Diego Lozano como jurados.

Também na agenda está a versão “Celebridades”, com nomes como Valeska Popozuda, Luciano Szafir e Márcia Goldschmidt na disputa - a previsão de estreia é em novembro. Onde assistir: Band e Max.

Phil Rosenthal em nova rodada de viagens (Foto: Netflix)



"Somebody Feed Phil"

Se você ama viajar, vale conferir a 8ª temporada com a nova rodada de destinos apresentada por Phil Rosenthal.

Desta vez, ele explora os cenários gastronômicos de Amsterdã, Tbilisi, Sydney, Adelaide, Manila, Las Vegas, Guatemala, San Sebastián e Boston, sempre com seu jeito carismático de unir gastronomia a histórias de moradores locais. Onde assistir: Netflix.



"The Bear" (O Urso)

No formato de série, essa produção tem sido a queridinha de muitos. A 4ª temporada é recente - e a 5ª já está confirmada.

A trama acompanha o jovem chef Carmy (Jeremy Allen White) que, após ser demitido do melhor restaurante de Nova York, assume o empreendimento do irmão, em Chicago. Ele reforma o local para transformá-lo em O Urso. Onde assistir: Disney+.

