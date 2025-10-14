A- A+

Calendário Para o Dia Mundial do Pão, empresa revela segredos curiosos da panificação profissional O alimento mais consumido entre os brasileiros exige técnica e muita observação

O pãozinho de cada dia tem uma data especial no calendário gastronômico. Sim, 16 de outubro é dia de dedicar todas as homenagens a esse que é o produto mais consumido entre os brasileiros.

Um alimento que exige conhecimento e muita técnica da indústria para ganhar espaço nas prateleiras do mercado e na mesa dos consumidores.

Segundo a M. Dias Branco Profissional, o papel da farinha, da hidratação, da fermentação são essenciais.

Na panificação, por exemplo, a definição entre farinha de trigo Tipo 1 ou Tipo 2 é fator determinante para o desempenho e as características finais do pão.

Quanto ao grau de extração, pureza, teor de cinzas (minerais), qualidade do glúten, aroma, sabor e aplicações, cada tipo apresenta características específicas. Veja o resumo prático:

Farinha Tipo 1: ideal para pães de maior volume, maciez e miolo delicado. Ja farinha Tipo 2: ideal para pães mais nutritivos, encorpados e de sabor marcante.

Há quem prefira misturar as duas farinhas e, assim, equilibrar desempenho tecnológico e valor nutricional. Isso sem falar em outro elemento: o sal, que influencia a fermentação, a estrutura do glúten, o sabor, a hidratação e a conservação do pão.



Na sequência, temos a etapa da hidratação um elemento-chave na formação da rede de glúten e na definição da textura do pão. O ponto ideal depende do tipo de pão que se deseja produzir, por isso é fundamental ajustar a quantidade de água conforme o resultado desejado.

*Com informações da assessoria de imprensa!

Veja também