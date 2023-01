Para refrescar: aprenda a fazer uma panacota de maracujá deliciosa

A- A+

Uma das frutas queridinhas do Nordeste pode ser protagonista de uma receita refrescante. É tempo de maracujá na feira e o ingrediente pode dar um toque cítrico nercessário para uma panacota vegana feita com leite vegetal e pouquíssimos ingredientes. A dica é servir em potes individuais e garantir a sobremesa do final de semana.

Panacota de maracujá

(Por Lucas Muniz e Tulasi Mercado Orgânico)



INGREDIENTES

PARA A PANACOTA

-4 maracujás

-300ml de leite de castanha

-120 de açúcar cristal

-15g de ágar-ágar

PARA A GELEIA

-2 mangas espada

-Polpa do maracujá

-50g de açúcar

-200ml de água

PREPARO

Com ajuda de uma peneira, retire o suco do maracujá. Reserve a polpa. Em fogo médio, leve o suco para uma panela e acrescente açúcar. Mexa bem até levantar fervura. Logo emseguida, acrescente ágar-ágar e mexa um pouco mais. Adicione o leite de castanha e raspas de cumaru ou favo de baunilha (se preferir). Mexa por mais alguns minutos e desligue o fogo. Separe forminhas. Se elas forem de alumínio, unte com um pouco de azeite. Derrame o caldo de maracujá e leve para a geladeira por 15 minutos. É o suficiente para ficar consistente.

Para a geleia de frutas amarelas, leve as mangas cortadas em uma panela em fogo médio. Adicione a polpa do maracujá (com as sementes), açúcar e água. Mexa bem e deixe até as mangas se despedaçarem. Vai se tornar uma geleia cremosa. Desenforme a panacota e acrescente a

