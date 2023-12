A- A+

BEM CULTURAL Parecer técnico sobre registro do bolo de noiva como Patrimônio Cultural Imaterial será apresentado Na próxima semana, o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural vai deliberar sobre a pertinência da inscrição

O processo de registro do bolo de noiva como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco avança mais um passo. Na próxima quinta-feira (14), às 10h, será apresentado o parecer técnico conclusivo feito pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC-PE). O evento ocorre na sede da Academia Pernambucana de Letras (APL), localizada no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Durante a reunião, os membros do CEPPC-PE devem deliberar sobre a pertinência da inscrição do bem no seu respectivo Livro de Registro em âmbito estadual. Em seguida, será elaborada a resolução que será entregue à Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE).



Os artigos 9º e 10º da Lei nº 16.426, de 27 de setembro de 2018, determinam os procedimentos que serão tomados após o CEPPC-PE remeter a resolução à Secult-PE. Em caso de decisão favorável, o Secretário de Cultura encaminhará o documento para a homologação do Governador do Estado, mediante decreto.

Veja também

PATRIMÔNIO Unesco declara ceviche peruano Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade