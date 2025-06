Parla Deli lança cardápio especial de comida junina, no Recife; confira opções

A- A+

Não tem jeito. Todos os anos, com a chegada do mês de junho, os pernambucanos correm para abastecer a mesa com pamonha, canjica, milho cozido e tantos outros quitutes à base de milho, principalmente, comprovando que uma das partes mais importantes do São João é a culinária.

Sem perder tempo, a rede de padarias Parla Deli, com unidades nas Zonas Sul e Norte do Recife, está com produção reforçada do cardápio junino e até o próximo dia 21 aceita encomendas, que podem ser feitas nas lojas ou via Whatsapp.

Cardápio

variado

Da cozinha da Parla Deli saem as receitas mais tradicionais, como o milho cozido (R$ 5,90 a unidade), seleção de bolos regionais, com destaque para o bolo de milho cremoso (R$ 49,90/kg), bolo Souza Leão (R$ 49,90), bolo de macaxeira (R$ 59,90), e bolo de milho com requeijão (R$ 54,90/kg).

Opção prática, e sem desperdício, é optar pelo pout-pourri Junino (bolos em tamanhos pequenos), com dois ou quatro sabores, saindo por R$ 54,90.

Queijadinha (R$ 10,90 a unidade), pamonha tradicional (R$ 11,20 a unidade), pamonha de forno (R$ 55,90/kg), mungunzá (R$ 17/500ml), canjica (R$ 69,90) e o pudim de milho (R$ 54,90/kg) também são ofertados todos os dias.



SERVIÇO

Parla Deli

Onde: Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1305, Aflitos; avenida Conselheiro Aguiar, 1365, Boa Viagem; Estrada das Ubaias, 147, Casa Amarela; Brennand Plaza, 457, Boa Viagem - Recife

Informações e encomendas por Whatsapp: (81) 9810-69277 (Zona Norte) e 99678-0064 (Zona Sul)



