A- A+

São João Parla Deli mira no São João antecipado e reforça cardápio junino; confira Rede recifense de padarias produz todos os quitutes de São João, à base de milho, para encomenda ou compra na loja

Leia também

• Barra de cereal, isotônico e salada: saiba quais alimentos podem dificultar a perda de peso

• Aprenda a fazer uma receita de bolo de mandioca rápida e prática

Maio nem acabou, mas as padarias já se vestem de amarelo para receber o mês junino. A rede Parla Deli de delicatessens, por exemplo, já está com quitutes de milho reforçados na pronta entrega e para encomendas também.

A variedade para o São João é grande: pode-se encomendar canjica, pamonha, pamonha de forno, bolo Souza Leão, bolo de fubá, pé de moleque, bolo de cocada, além de bolo de milho verde cremoso e milho com requeijão. Queijadinha, pudim de milho e bolo de macaxeira também consta do cardápio tradicional do Nordeste.

SERVIÇO

Parla Deli - Aflitos

Onde: avenida Rosa e Silva, 1305

Informações: (81) 4002-3399

Parla Deli - Casa Amarela

Onde: Estrada das Ubaias, 147

Informações: (81) 3034-0422

Parla Deli - Boa Viagem

Onde: avenida Conselheiro Aguiar, 1365

Informações: (81) 4040-4431

Instagram: @parla_deli

Veja também

GASTRONOMIA Pedro Godoy, dos restaurantes Arvo e Voar, participa de jantar com Carlos Bertolazzi