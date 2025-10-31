Parque Gourmet, no Shopping Recife, abre as portas com mix de restaurantes robusto

A- A+

Anunciado há mais um ano, o projeto Parque Gourmet, empreendimento focado em gastronomia do Shopping Recife, em Boa Viagem, saiu do papel no último dia 30.



O espaço é conectado com a estrutura do mall, mas tem entrada independente e layout de fachada e interior completamente distinto do restante do centro comercial. Entre marcas já conhecidas pelo recifense e estreias, o pool de estabelecimentos dá um upgrade no mix do centro comercial e na própria zona sul do Recife.



Gastronomia

O polo gastronômico tem três pisos e começou a operar com três marcas, o Sushi Yoshi, do Grupo Quina do Futuro, Toscana Forneria, do Grupo Toscana Trattoria/Ça Va, e Boteco Cia do Chopp, que oferecem amplos salões e infraestrutura completa, incluindo serviços de vinho e coquetel.



Em cronograma escalonado, abrirão ainda nas próximas semanas o peruano Chiwake, a confeitaria Brûlée Pâtisserie, o restaurante Terra, do Grupo AR (Arvo, Voar), o Zio Cucina, a Fazenda Churrascada e o Teresita Cocina Española (Grupo Le Chef), entre outras marcas.



“A abertura do Parque Gourmet representa um marco na história do Shopping Recife e na cena gastronômica da cidade. É um espaço que traduz o nosso propósito de inovar e proporcionar experiências completas, que unem sabor, convivência e bem-estar. Ver assinaturas como as do Sushi Yoshi, Chiwake, Toscana e Boteco Cia do Chopp em plena operação é motivo de orgulho e celebração. Todos esses parceiros representam o tom de diversidade e excelência que queremos imprimir aqui", comentou Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife, o mais antigo da capital pernambucana, fundado em 1980.

Toscana Forneria é uma das operações em funcionamento no Parque Gourmet. Foto: Thiago Medeiros/Divulgação

Vulto

No total, o Parque Gourmet conta com seis mil m² de área total, distribuídos em três andares, que serão ocupados por 1,8 mil lugares entre salões internos, varandas e ambientes ao ar livr, localizado próximo ao Parque das Esculturas e ao ParCão.



O espaço também foi pensado para acolher toda a família, inclusive os pets. A área externa, localizada no L1, é pet friendly e permite a permanência de animais de estimação junto aos tutores nas mesas ao ar livre.

SERVIÇO

Parque Gourmet do Shopping Recife

Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 24h; aos domingos e feriados, das 11h30 às 22h (abrindo 30 minutos antes das operações)

Informações: @shoppingrecife

