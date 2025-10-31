Sex, 31 de Outubro

PARQUE GOURMET

Parque Gourmet, no Shopping Recife, abre as portas com mix de restaurantes robusto

Empreendimento conta com Sushi Yoshi, Toscana Forneria, Boteco Cia do Chopp, entre outras marcas

Fachada da entrada principal do Parque Gourmet, nova área do Shopping RecifeFachada da entrada principal do Parque Gourmet, nova área do Shopping Recife - Foto: Thiago Medeiros/Divulgação

Anunciado há mais um ano, o projeto Parque Gourmet, empreendimento focado em gastronomia do Shopping Recife, em Boa Viagem, saiu do papel no último dia 30.

O espaço é conectado com a estrutura do mall, mas tem entrada independente e layout de fachada e interior completamente distinto do restante do centro comercial. Entre marcas já conhecidas pelo recifense e estreias, o pool de estabelecimentos dá um upgrade no mix do centro comercial e na própria zona sul do Recife. 

Gastronomia
O polo gastronômico tem três pisos e começou a operar com três marcas, o Sushi Yoshi, do Grupo Quina do Futuro, Toscana Forneria, do Grupo Toscana Trattoria/Ça Va, e Boteco Cia do Chopp, que oferecem amplos salões e infraestrutura completa, incluindo serviços de vinho e coquetel.

Em cronograma escalonado, abrirão ainda nas próximas semanas o peruano Chiwake, a confeitaria Brûlée Pâtisserie, o restaurante Terra, do Grupo AR (Arvo, Voar), o Zio Cucina, a Fazenda Churrascada e o Teresita Cocina Española (Grupo Le Chef), entre outras marcas. 

“A abertura do Parque Gourmet representa um marco na história do Shopping Recife e na cena gastronômica da cidade. É um espaço que traduz o nosso propósito de inovar e proporcionar experiências completas, que unem sabor, convivência e bem-estar. Ver assinaturas como as do Sushi Yoshi, Chiwake, Toscana e Boteco Cia do Chopp em plena operação é motivo de orgulho e celebração. Todos esses parceiros representam o tom de diversidade e excelência que queremos imprimir aqui", comentou Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife, o mais antigo da capital pernambucana, fundado em 1980.

Toscana Forneria é uma das operações em funcionamento no Parque Gourmet. Foto: Thiago Medeiros/Divulgação

Vulto
No total, o Parque Gourmet conta com seis mil m² de área total, distribuídos em três andares, que serão ocupados por 1,8 mil lugares entre salões internos, varandas e ambientes ao ar livr, localizado próximo ao Parque das Esculturas e ao ParCão. 

O espaço também foi pensado para acolher toda a família, inclusive os pets. A área externa, localizada no L1, é pet friendly e permite a permanência de animais de estimação junto aos tutores nas mesas ao ar livre.

SERVIÇO
Parque Gourmet do Shopping Recife 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 24h; aos domingos e feriados, das 11h30 às 22h (abrindo 30 minutos antes das operações)
Informações: @shoppingrecife

 

