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MERCADO NO PARQUE Parque Gourmet do Shopping Recife recebe a primeira edição do Mercado no Parque Com curadoria pela Feira Na Foz Andante, a iniciativa reúne nove expositores que levam ao público vinhos, anitiguidades, arte e produções artesanais

O Parque Gourmet do Shopping Recife em parceria com a Feira na Foz Andante, recebe a primeira edição do Mercado no Parque, neste fim de semana, nos dias 15 e 16 de agosto, a partir das 16h. O projeto reúne nove expositores e terá acesso gratuito.

Destaques

Entre os principais expositores que integram o Mercado no Parque temos a Vinícola Rupestre, que traz uma variedade de vinhos; o espaço Pepita Garimpo, com antiguidades e peças decorativas; o Disco Avoador, com seleção de clássicos em vinil; e o Raíz do Agreste, voltado aos queijos e produtos artesanais.

O Terra Restaurante também compõe a programação com uma seleção especial de drinks, licores e pimentas artesanais, além do Instituto Shopping Recife, que traz para o evento empreendedores da comunidade de Entra Apulso, no entorno do centro de compras.

Música

Durante a primeira edição do Mercado no Parque, o público também terá acesso a atrações musicais, trazendo o melhor do chorinho e brasilidades. Além de poder conferir a produção artística da Galeria Capibaribe, que reúne diversos artistas, como o arte-educador recifense Gabriel Dionísio, que assina a produção visual desta edição do projeto.

Confira a lista completa dos expositores:

Bazar das Plantas

Colô Arte popular

Coletivo Capibaribe

Disco Avoador

Instituto Shopping Recife

Pepita Garimpo

Raíz do Agreste

Terra Restaurante

Vinícola Rupestre

SERVIÇO

Mercado no Parque, por Feira na Foz Andante

Quando: sábado (15) e domingo (16), das 16h às 22h

Onde: Parque Gourmet do Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @feiranafoz

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