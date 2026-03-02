A- A+

GASTRONOMIA Parque Gourmet do Shopping Recife promove "Encontro de Chefs" nos dias 5 e 12 de março Primeira edição do evento será aberto pelos chefs Biba Fernandes e André Saburó, respectivamente à frente do Chiwake e Sushi Yoshi

Nos próximos dias 5 e 12 de março, o Parque Gourmet do Shopping Recife reúne especialistas gastronômicos para a primeira edição do "Encontro de Chefs" - ocasião em que menus pensados para o evento incrementam experiências culinárias ao público.



Com vagas limitadas e reservas antecipadas, o evento será aberto pela cozinha dos chefs Biba Fernandes e André Saburó, respectivamente à frente dos restaurantes Chiwake e Sushi Yoshi.

No cardápio de abertura, que terá produção de uma equipe feminina em celebração ao Dia Internacional da Mulher, no domingo, 8, Chiwake recebe Simone Bert (Wanchako, em Maceió), referência em culinária peruana contemporânea, e Isadora Fornari, a Isadinha, mixologista e consultora internacional de bebidas.

"Traremos uma fusão marcante entre a cozinha peruana e influências japonesas, com pratos clássicos que fazem parte da nossa essência. Quero que as pessoas venham, experimentem e saiam felizes, porque é algo diferente, autoral, que traduz a identidade do Chiwake", comenta Biba Fernandes.

Já Isadinha, que promete menu versátil e ousado para a primeiro noite do evento, ressalta que Biba é "uma grande fonte de inspiração".







"Receber este convite foi muito especial (...) A ideia de celebrar não só o universo feminino, mas também as inspirações que ele (Biba) acumulou ao longo da vida, me tocou profundamente. Movimentos que valorizam a culinária feminina devem ser constantes", complementa mixologista.

Japão, França e Brasil

Para a segunda noite do "Encontro de Chefs", no próximo dia 12, a chef confeiteira Saiko Izawa vai unir tradição japonesa, técnica francesa e identidade brasileira.



Já Yasmin Yonashiro, especialista e consultora de criação de bebidas japonesas, ficará à frente da harmonização delas, e Gi Nacarato, chef executiva do Grupo Quina do Futuro, vai reforçar a valorização dos sabores brasileiros.

Para Saiko Izawa, confeiteira formada pela Le Cordon Bleu de Tóquio e de Paris e reconhecida como uma das melhores da América Latina, iniciativas como o Encontro de Chefs são essenciais para encorajar o ingresso contínuo de mulheres no ramo.

"Cada vez mais estamos ganhando espaço na gastronomia e é importante ter um equilíbrio entre colaboradores. Há necessidade grande de encorajar mais mulheres, que muitas vezes estão nos trabalhos informais desta área, a ingressar no mercado de trabalho profissional", observa.

Menu trabalhado

Anfitrião do evento, André Saburó garante que "Vai ser uma mistura muito bacana". Para o chef, aliás, cada vez mais a participação de mulheres "tem se tornado um alinhamento natural na cozinha".



Ainda sobre o "Encontro de Chefs", ele ressalta sobre o evento ser realizado no Recife.

"Os convidados podem esperar um menu muito trabalhado, com técnicas japonesas refinadas. E, como o evento acontece no Recife, conseguimos trazer ingredientes locais e regionais para dentro da cozinha japonesa, sem jamais desrespeitar nossa cultura gastronômica", destaca ele.

SERVIÇO

"Encontro de Chefs"

Quando: dias 5 (Chiwake) e 12 de março (Sushi Yoshi)

Onde: Parque Gourmet do Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Reservas: Chiwake: (81) 9 9185-7075 // @chiwake_recife e Sushi Yosshi (81) 3462-2748 // @sushi_yoshi_recife

