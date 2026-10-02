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GASTRONOMIA Parque Gourmet do Shopping Recife festeja primeiro ano com expansão e agenda especial Espaço prepara programação especial para marcar o aniversário ao longo do mês de outubro

O Parque Gourmet, no Shoping Recife, celebra o primeiro ano de operação com programação especial no decorrer deste mês de outubro.



A 8ª edição do ChurrasCarva, na Fazenda Churrascada, neste sábado (3) e o início das operações da Adega Gourmet, com cardápio variado de vinhos em mais de 300 rótulos, a partir do próximo dia 8, integram a agenda.

Com mais de dez restaurantes no espaço, os mais recentes Teresita e a Adega Gourmet, o Parque tem operações das casas comandadas por chefs da culinária regional e nacional.

Para Juliana Vilaça, gerente de Marketing do mall, o Parque Gourmet tem uma grande representatividade para o shopping.

"O número expressivo de visitantes nesse período mostra a resposta do público a uma proposta que amplia as possibilidades de estar no mall e reforça a gastronomia como um importante ponto de encontro”, afirma Juliana.

Visitantes

Em um ano de operação, o Parque Gourmet recebeu mais de um milhão de visitantes, movimentando cerca de R$ 75 milhões em vendas e centenas de empregos diretos.



Com 1,8 mil lugares, o espaço oferece também, aos moradores da comunidade Entra Apulso, capacitação pelo Instituto Shopping Recife (ISR).

Programação



Sábado, 3 de outubro

- 8ª edição do ChurrasCarva Shopping Recife, na Fazenda Churrascada

Quinta-feira, 8 de outubro

- Início das operações da Adega Gourmet

- Projeto Encontro de Chefs com edição no Sushi Yoshi, onde o chef André Saburó recebe Adriano Kanashiro (Kureiji, SP) e Raphael Despirite (Fechado para Jantar, SP) para um menu degustação em formato pop-up.

Sábado, 10 e segunda-feira, 12 de outubro

- A área externa recebe o projeto Novo Quintal no fim de semana das crianças, com atividades lúdicas, motoras e artísticas focadas no brincar livre.

Quinta-feira, 15 de outubro



- O restaurante Teresita sediará edição exclusiva da Quinta do Vinho, voltada ao público feminino, com jantar harmonizado assinado pela chef Taci Teti.

Sábado, 24 e domingo 25 de outubro



- Evento Mercado no Parque reúne feira de artes, antiguidades, vinis e gastronomia. A programação conta, ainda, com paella ao vivo comandada por Taci Teti, drinques do restaurante Terra, seleção de rótulos da Adega Gourmet e apresentações de chorinho na área externa.

Sexta-feira, 30 de outubro



- Encerramento oficial das comemorações com o lançamento do Guia Digital Parque Gourmet e a apresentação do selo "O Mais Pedido do Ano", com destaque dos pratos favoritos dos clientes em cada operação.

SERVIÇO

Parque Gourmet, no Shopping Recife, celebra um ano de operação

Quando: programação especial no decorrer do mês de outubro

Informações: @shoppingrecife





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