Parque Gourmet completa um ano de funcionamento

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No próximo dia 30 de outubro, o Parque Gourmet, no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade, crava o seu primeiro ano de funcionamento com números para lá de positivos: ao longo de 12 meses, já passaram por ele mais de um milhão de visitantes, fluxo que movimentou mais de R$ 75 milhões em faturamento e gerou cerca de 400 empregos diretos. Contabilizando todas as operações, são disponibilizados 1.800 lugares.



O empreendimento reúne operações gastronômicas robustas, algumas tocadas por chefs renomados localmente, como o Terra, de Pedro Godoy, Sushi Yoshi, de André Saburó Matsumoto, e o Chiwake, do chef Biba Fernandes.



Ainda conta com o Boteco Cia do Chopp, Zio Cucina, Brûlée Pâtisserie, Fazenda Churrascada, Toscana Forneria, Teresita e Adega Gourmet, esses dois últimos inaugurados em setembro e neste mês, respectivamente.





Estratégia

O Parque Gourmet é um espaço construído do zero com o objetivo de ampliar as experiências de life style do mall, o que significa dizer que ele quer fisgar o público que não costuma pensar em um shopping buscando experiências de gastronomia.



A estratégia para quebrar essa resistência histórica foi captar operações já consolidadas no Recife, seja pela marca, seja por serem tocadas por profissionais de renome.



Entregar um mix variado também foi algo pensado para atrair clientela. No espaço, há restaurante japonês, italiano, autoral, doceria e cafeteria, bar, franco-italiano, espanhol e especializado em carnes.

“O primeiro ano do Parque Gourmet representa muito para o Shopping Recife. O número expressivo de visitantes nesse período mostra a resposta do público a uma proposta que amplia as possibilidades de estar no mall e reforça a gastronomia como um importante ponto de encontro”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

O Parque Gourmet integra o Projeto Masterplan do Shopping Recife, que ainda contará com operações de outros nichos.

Comemoração

Ao longo de todo o mês, o shopping tem promovido ações comemorativas pela data. Neste final de semana, por exemplo, está rolando o Mercado no Parque, com uma curadoria de arte popular, vinil, antiguidades e arte contemporânea, além de operações de gastronomia do mix.



Entre os destaques está a paella com a chef Taci Teti, do Teresita Cocina Española, além de estações de drinques do Terra e seleção de vinhos da Adega Gourmet. A programação também terá música ao vivo na área externa, com apresentação de chorinho e outras músicas brasileiras.



Já no dia 30, o ponto alto das celebrações do 1º ano do Parque Gourmet será o lançamento do Guia Digital, com dicas de pratos nos restaurantes do empreendimento, selecionadas por especialistas convidados para serem embaixadores gastronômicos.



SERVIÇO

Parque Gourmet

Onde: Shopping Recife, Boa Viagem

Instagram: @shoppingrecife

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