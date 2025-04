A- A+

chocolate Páscoa à moda pernambucana: mestre Vitalino vira chocolate na Confeitaria do Oliveira Marca de chocolates aposta em reproduções de obras famosas de artistas do estado

Leia também

• Recife Coffee 10 anos: festival de cafés especiais acontece entre maio e junho

• Chef pernambucano assina dois novos pratos para restaurantes Celeiro, em Portugal

Seguindo a linha de criações que prestam homenagem à cultura pernambucana, reproduzindo obras de atistas conhecidos no estado, a marca Confeitaria do Oliveira, dos sócios Matheus Oliveira e Leonardo Carvalho, está com encomendas abertas da linha de Páscoa 2025, cujo destaque é o "Boi", inspirado em mestre Vitalino, artesão caruaruense, falecido em 1963, que esculpia personagens comuns do cotidiano no Agreste de Pernambuco.



A peça de chocolate integra a linha Chocolarte, que já reproduziu o leão cacheado do artesão Nuca.

“O mestre Vitalino é o nosso sexto artesão homenageado no movimento Chocolarte. Ele é uma figura icônica da arte popular brasileira, conhecido por suas esculturas em barro que retratam a vida nordestina de forma única e expressiva. (...) Parte das vendas será destinada ao apoio ao Museu do Mestre Vitalino”, informa o chef confeiteiro Matheus Oliveira.

Páscoa

completa

A coleção de Páscoa 2025 da Confeitaria do Oliveira ainda inclui uma collab com o influenciador recifense Gustavo Belarmino, do perfil de viagem Viajou Contou (@viajou.contou), que resultou em um chocolate em formato de capivara.



A Páscoa da marca ainda oferece bombom de cenoura, coelho com recheios e as obras temáticas lançadas anteriormente: Leão de Nuca, Cabeça da La Ursa customizada por Tiago Henrique (ilustrador), o Pássaro de J.Borges, a Sereia de Mano de Baé e a Galinha de Carcará.

Mais informações e encomendas no Instagram @confeitariadaoliveira

Veja também