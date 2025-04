A- A+

SABORES Páscoa além do bacalhau: conheça restaurantes pelo Brasil com pratos exclusivos na Semana Santa A diversidade de opções prova que é possível respeitar a liturgia da data experimentando da boa gastronomia

Se o seu plano é viajar e aproveitar o feriado da Semana Santa comendo bem sem cair no clichê do bacalhau de Páscoa, a editoria Sabores apresenta uma lista de sugestões de restaurantes brasileiros com cardápios e pratos exclusivos, contemplando casas da Bahia, Cuiabá e Rio de Janeiro.



A lista traz opções de entradas, pratos principais e sobremesas de casas promissoras como o Boia, da capital baiana, até restaurantes consagrados como o Gero Rio, no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, que provam que é possível respeitar a liturgia da data experimentando da boa gastronomia.



São delícias como o brandade de espécies não-convencionais do Ocyá, do chef Gerônimo Athuel; do Bobó de Camarão e Mandioquinha, do Boia, do chef Kaywa Hilton; ou do stinco de vitelo com batatas do Gero Rio, do chef executivo Luigi Moressa.



Confira a lista!

BAHIA



Boia (Salvador)

Instalado em pleno Horto Florestal, em Salvador, o novo Boia Restaurante é ideal para quem deseja passar a Sexta-feira Santa ao redor de uma boa mesa, em família.

Comandado pelo talentoso chef Kaywa Hilton, o restaurante oferece como prato especial de Páscoa um tradicional Bobó de Camarão e Mandioquinha (R$89), que acompanha arroz de coco, farofa de dendê e salada de palmito pupunha. Além disso, o chef Kaywa preparou um menu completo de Páscoa, para quem deseja receber seus familiares no conforto do lar.

Dividido em quatro etapas, o menu inclui uma Focaccia de fermentação natural, com coalhada da casa e romesco de castanha e tomates assados, como couvert; a entrada é um Jamon de atum defumado, que vem com melão laranja, ervas frescas e azeite de oliva.



Chef Kaywa Hilton comanda o restaurante Boia, em Salvador-BA | Foto: Vanessa Lins/Cortesia

O prato principal é uma especialidade do chef Kaywa: Bacalhau de pescada feito na casa, ele vem gratinado com parmesão, creme e palha de batata brava. A pescada é salgada e seca na casa, e em seguida preparado como o tradicional bacalhau, porém é fruto de pesca local e sustentável.

Para fechar, o chef inclui no menu um delicioso Tiramisu de chocolate, com caramelo e cupuaçu, também produzido na casa. O Menu de Páscoa do Boia serve quatro pessoas e custa R$ 562,00. Encomendas devem ser feitas até quinta-feira, dia 17 de abril, pelo número (71) 999224113.

SERVIÇO

Boia

Rua José Avena, 01, Horto Florestal, Salvador, Bahia

Funcionamento: terça a sábado, das 12h às 16h, e das 18h30 às 23h. Domingo das 12h às

16h.

Menu de Páscoa do Boia, R$ 562 para 4 pessoas. Encomendas até 17 de abril (ou até o fim do estoque) pelo telefone (71) 999224113.

Reservas: (71)99694-2630

Instagram: @boiarestaurante

CUIABÁ

Mahalo (Cuiabá)

Prestes a comemorar 20 anos, o Mahalo Cozinha Criativa, da chef Ariani Malouf, é referência quando se trata de cozinha contemporânea de estilo despojado e culinária inventiva no Centro Oeste do país.

Para celebrar a Páscoa, a chef Ariani Malouf criou um menu especial completo e sofisticado, muito além do bacalhau, que estará disponível no restaurante no almoço de Domingo.





Para começar, uma seleção de seis entradas, como o Kibe cru da D. Leila, com hortelã e pétalas de cebola, a Burrata, servida com zuchine marinada, tomatinhos, parma, vinagrete dijon, rúcula e semente de abóbora tostada; e o famoso Queijo Brie, servido com mini pêras e castanhas ao mel.



Na ala dos pratos principais, destaque para o Cordeiro, servido com arroz caldoso ao seu próprio jus, rúcula com nozes e laranja. Entre as sobremesas estão a Merengata de pistache, com coulis e gelato de frutas vermelhas, e um Petit gateau, servido com pêra poché e gelato de ferreiro rocher.

SERVIÇO

Mahalo Cozinha Criativa

Menu Especial de Páscoa (preço a definir)

Endereço: Rua Pres. Castelo Branco, 359, Quilombo, Cuiabá, MT

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 14h30 e das 19h30 às 23h

Reservas: (65) 99912-6157

Instagram: @mahalocozinhacriativa

RIO DE JANEIRO



Koral

O chef Pedro Coronha preparou um menu especial para a Páscoa no Koral. Disponível entre 17 e 21 de abril, são duas entradas, dois principais e uma sobremesa inéditos.



Na ocasião, o peixe ganha destaque na ala dos principais, com uma versão assada com legumes na brasa e molho de espumante. Além disso, a casa também oferece outras opções com a proteína, disponíveis no menu regular.

Crudo no Carvão, do restaurante Koral | Foto: Yasmin Alves/Divulgação

De entrada, o Crudo no Carvão (R$69) é preparado com peixe fresco do dia, trazendo sashimis selados no carvão, molho putanesca e lâmina de sourdough, enquanto o Atum Mediterrâneo (R$79) combina burrata, tomate assado, pistache e azeite de oliva.



Nos principais, o Peixe do Dia em Molho de Moqueca Thai (R$98) acompanha purê de banana e palmito laminado.



SERVIÇO

Koral

Endereço: Rua Barão da Torre, 446 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ

Funcionamento: terça, quarta e quinta: 12h às 16h. Terças e quartas das 19h às 23h

Quintas das 19h à 00h. Sextas e sábados: de 12h à 00h. Domingos: 12h às 19h

Capacidade: 119 lugares

Telefone: (21) 99513-6437

Formas de pagamento: todas, incluindo vales alimentação e refeição (Alelo, Sodexo, VR eTicket)

Reservas: às 12h ou às 20h

Possui acessibilidade para cadeirante

Instagram: @koralrest

Ocyá

No Ocyá, do chef Gerônimo Athuel, os peixes são destaque nas entradas e principais, servidos inteiros ou a partir de cortes pouco convencionais. Na casa, além da priorização à pesca consciente e seletiva, são valorizadas espécies que dificilmente encontramos em outros lugares, como Bonito, Ubarana e Faqueco.



Para a Semana Santa e a Páscoa, além do menu regular, que estará disponível normalmente, o chef criou sugestões especiais que combinam essa abordagem culinária com elementos tradicionais do período. Fugindo do óbvio, o peixe se destaca na entrada, uma brandade de pescados não convencionais defumados e crocante de pão.



Menu de Pascoa do Ocyá | Foto: Luiza Chataignier/Divulgação

Dois principais de destaque do menu regular, disponíveis normalmente no período, são o Colar de Peixe Maturado - caramelo picante e molho cremoso de vinho branco com sriracha e toque de shoyu (R$ 56) - e o peixe do dia desossado, preparado na brasa e servido inteiro, acompanhado de arroz de limão cremoso, farofa fria e fritas para duas pessoas (R$ 254).



SERVIÇO

Ocyá Ilha

Endereço: Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico). Tel: (21) 97286-1250

Quartas e quintas, das 12h às 18h. Sextas e sábados, das 12h às 22h. Domingos, das 12h às 20h

Ocyá Leblon

Endereço: Rua Aristides Espínola, 88, Leblon, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 97286-1250

Funcionamento: terça a quinta, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 20h

Tiara

Para a Páscoa, o chef Rafa Gomes aposta em duas novidades no menu do Tiara, ambas com o peixe como protagonista. De entrada, o peixe branco curado é servido com pico de gallo, manga e tucupi (R$82).



Como principal, a sugestão é o peixe do dia acompanhado de dumpling de banana da terra e beurre blanc de limão cravo (R$118).

Peixe branco curado do restaurante Tiara | Foto: Vitor Faria/Divulgação

SERVIÇO

Tiara

Endereço: Rua Ataulfo de Paiva, 270 - loja 111 (Rio Design Leblon), Leblon. Rio de Janeiro. Cep: 22440-900.

Telefone: 21 3547-1001

Funcionamento: domingo a quinta, das 12h às 22h; sexta e sábado, das 12h às 23h30

Capacidade: 60 lugares

Site do Tiara Restaurante

Instagram: @tiara_restaurante

Toto

Contemporâneo nos moldes dos “neobistrôs” parisienses, com bom custo benefício e menu descomplicado. Essa é a proposta do Toto, restaurante do chef Thomas Troisgros em Ipanema, e que pode ser percebida nos pratos do menu, como o peixe do dia a meuniére de tangerina, palmito assado e tomate (R$112).



Peixe do dia do restaurante Toto | Foto: Gabriel Mendes/Divulgação

SERVIÇO

Toto

Endereço: Rua Joana Angélica, 155, Ipanema

Horário de funcionamento: todos os dias, de 12h às 00h

Telefone: (21) 3854-1819

Capacidade: 60 lugares

Delivery em breve

Possui acessibilidade para cadeirante

Instagram: @toto.ipanema



Yayá

Localizado a poucos metros da praia do Leme, está o Yayá Comidaria Pop Brasileira – um restaurante de bairro fundado e ancorado na tríade raiz, afeto e orgulho.



Elaborada pela chef Andressa Cabral, a casa cheia de personalidade apresenta comida bem temperada, com opções de petiscos e principais feitos para se desfrutar de maneira despretensiosa, a qualquer hora do dia.

Um exemplo é o Peixe a Inajá (R$65), que é servido com molho de moqueca, camarões salteados, arroz Inajá - feito com coco, banana e queijo coalho -, e capitão, um bolinho de feijão e farinha.



SERVIÇO

Yayá

Endereço: R. Gustavo Sampaio, 361, Leme, Rio de Janeiro

Funcionamento: segunda a sábado, de 12h às 23h; domingo, de 12h às 20h

Instagram: @yayacomidaria



Posì Mozza & Mare

Durante o feriado da Semana Santa, o Posì Mozza & Mare, restaurante italiano especializado em frutos do mar, serve um prato especial, a Cavaquinha con tagliolini al pomodoro giallo (R$ 158). A cavaquinha é laqueada com a sua bisque e servida com pasta fresca artesanal e um surpreendente molho de tomate amarelo. O prato é finalizado com avelã crocante.

Cavaquinha do Posí Mozza & Mare | Foto: Guiga Lessa/Divulgação

SERVIÇO

Posì Mozza & Mare

Rua Aníbal de Mendonça, 158, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ

Funcionamento: segunda a quinta, das 12h à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h às 23h

Telefone: (21) 99932-7001

Capacidade: 122 lugares

Instagram: @posimozzaemare



Pici Trattoria

O Pici Trattoria, italiano localizado na rua Barão da Torre, em Ipanema, oferece uma seleção de massas, peixes e frutos do mar ideias para o feriado da Semana Santa.

Peixe do dia do restaurante Pici Trattoria | Foto: Guiga Lessa/Divulgação

Detentor do selo Bib Gourmand Michelin, o restaurante aposta no Peixe do Dia (R$ 98) grelhado, servido sobre abobrinha, tomatinhos amarelos e mini cebola, confitados em azeite com vinho branco e finalizado com ervas frescas.



Outra boa pedida é o salmão grelhado sobre molho de tomates cereja com berinjelas temperadas, mini alcaparras italianas e brócolis salteado no azeite (R$ 98).



SERVIÇO

Pici

R. Barão da Torre, 348, Ipanema, Rio de Janeiro

Funcionamento: segunda a quinta, de 12h às 00h. Sexta e sábado, de 12h às 01h

Domingo, de 12h às 23h

Reservas: (21) 99757-9160

@picitrattoria

Gero Rio

Para o domingo de Páscoa, uma das apostas do chef executivo Luigi Moressa, do restaurante Gero Rio, do Hotel Fasano Rio de Janeiro, é o stinco de vitelo com batatas, alcachofras e funghi porcini (R$175). “Em diversas regiões da Itália, é uma tradição comer carnes de vitelo, cabrito, cordeiro nos domingos de Páscoa”, explica.



O chocolate, ingrediente ícone da data, é o protagonista da sobremesa sugerida, uma tenerina acompanhada de sorvete de laranja e mascarpone (R$ 62). A torta tenerina é uma receita clássica italiana, crocante por fora e cremosa por dentro, original da cidade de Ferrara, localizada ao norte do país.



SERVIÇO

Gero – Hotel Fasano Rio de Janeiro

Endereço: Avenida Vieira Souto, 80 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3202-4000

Funcionamento: segunda a quarta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quinta, das 12h às 15h e das 19h

à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 22h

Site do Hotel Fasano | Instagram: @fasano

Hocus Pocus DNA

A cervejaria Hocus Pocus, conhecida por misturar psicodelia, criatividade e boa comida, lançou um cardápio de Páscoa que foge do convencional — e acerta em cheio no sabor.



Entre os destaques, o salmão marinado com ervas servido com arroz cremoso de provolone e limão siciliano (R$52) e a cocada de camarão (R$34), que combina empanado de coco com maionese de wasabi.



Para quem gosta de ousadia, o Burguer de Ervas (R$46) vem com queijo minas padrão empanado e maionese caseira de salsinha, tomilho e alecrim. Finalizando a experiência, brownie com creme de avelã feito na casa (R$24)



SERVIÇO

Hocus Pocus DNA

Endereço: Rua Dezenove de Fevereiro, 186, Botafogo, Rio de Janeiro

Funcionamento: segunda a quarta, das 12h às 23h. Quintas, das 12h às

00h. Sexta e sábado, das 12h às 02h

Site do Hocus Pocus DNA

Instragram: @hocuspocusdna @hocuspocus



Gurumê

A semana santa está chegando, e o Gurumê elaborou um menu especialmente elaborado para a Páscoa - para quem quer fugir do óbvio bacalhau.



A casa vai oferecer na sexta, sábado e domingo de feriado o Polvo Grelhado com Bak Choi e Arroz Jasmim

Cremoso (R$109). A melhor sacada é que o prato harmoniza tanto com o drinque Hikari (R$43), que leva cachaça suave Quero Chuva com infusão no chá de caramelo salgado, néctar de maracujá trufado, suco de limão siciliano, mel de agave, albumina e flor de sal, quanto com o leve, delicado e elegante Gurumê Chardonnay (R$98)- rótulo próprio da casa desenvolvido em parceria com a vinícola Don Abel (de Casca, na Serra Gaúcha).



Além disso, a equipe foi treinada para sugerir algumas outras combinações dentro do próprio cardápio especialmente para a data, combinadas tanto com drinques quanto com os rótulos da casa - eles têm também um merlot. Uma ótima pedida para quem quer fugir da tradição.

Polvo grelhado do restaurante Gurimê | Foto: Guilherme Lessa/Divulgação

SERVIÇO

Gurimê

Ipanema - Rua Aníbal de Mendonça, 132. Ipanema. Tel: 21 3030-8235

Leblon - Av. Ataulfo de Paiva, 270 – Rio Design Leblon. Tel: 21 3900-3061

Fashion Mall - Estrada da Gávea, 889 - Fashion Mall São Conrado. Tel: 21 3030-8233

Botafogo – Rua Lauro Muller, 116 - Shopping Rio Sul - Tel: 21 3030-8234

Tijuca – Avenida Maracanã, 987 – Shopping Tijuca. Tel: 21 3030-8232.

Barra – Avenida das Américas, 7777 – Rio Design Barra. Tel: 21 3030-8231

Icaraí – Rua Nóbrega, no 198 - Icaraí - Niterói - Tel: 21 3613-7176

Delivery pelo site ou app Gurumê

Instagram: @gurume_oficial



Encarnado Burger

Em época de Páscoa e quaresma, até os especialistas em carne se rendem às delícias do mar em suas mais variadas versões. É o caso do Encarnado Burguer, em Botafogo.



A casa já está disponibilizando seu Subiu aos Céus (R$52), versão de hambúrguer feita de siri, especialmente para o período. Parece coisa de desenho animado, mas é seríssimo: apimentado, leva siri catado com especiarias e é empanado. Vai também com queijo emmental, maionese de cebola com leite de coco e rúcula. Fica em cartaz por lá até o fim da Semana Santa, no domingo, dia 20 de abril.

SERVIÇO

Encarnado Burger

Rua General Polidoro, 141, Botafogo, Rio de Janeiro

Funcionamento: terça e quarta das 17h às 23h; Quinta, sexta e sábado de 12h às 02h e domingo das 16h às 22h

Instagram: @encarnadoburger

Veja também