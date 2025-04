Páscoa no Recife: confira dicas de ovos criativos, elegantes e artesanais para presentear na Semana

A- A+

A Semana Santa se avizinha e as prateleiras já estão carregadas do principal símbolo comestível da época - ao menos no Brasil.



Ovos de chocolate habitam nosso imaginário desde criança e há quem não abra mão da sobremesa para marcar o Domingo de Páscoa.



Hoje, damos dicas de ovos de chocolate, bolos decorados e até ovo de cerâmica feito à mão. Confira.

Minibolo

Conhecida pela produção de bolos altos, bastante fofinhos, e cobertura de merengue italiano, a confeiteira Ana Oliveira, à frente da marca Carola Porções de Afeto, revisita os seus bolos aplicando decorações temáticas, como um coelhinho orelhudo. As opções de massa e recheio são as mesmas do cardápio habitual - que oferece massa branca e massa de chocolate, e camadas como doce de leite caseiro, brigadeiro de Ninho, beijinho, olho de sogra, brigadeiro de damasco e brigadeiro de Alpino, etc.



Bolo decorado da Carola Porçoes de Afeto | Crédito: Ana Oliveira/Divulgaçao

O ideal é fazer a encomenda seis dias antes da retirada no ateliê, no bairro da Madalena, mas a marca aceita pedidos diariamente dos bolos festivos para serem retirados três horas depois de fechada a encomenda. Valores sob consulta. Instagram: @carolaafeto

Caseiro

O restaurante Chica Pitanga está com linha artesanal desenvolvida com chocolate da marca Sicao que inclui pote de miniovos e ovos com 240g, vendidos tanto sob encomenda quanto em pronta entrega: pote com 12 miniovos nos sabores brigadeiro de chocolate e brigadeiro branco (320g); e os ovos grandes têm 340g disponibiizados nos sabores brigadeiro de pistache com pedaços crocantes (R$ 80), brigadeiro de limão siciliano, geleia de framboesa e farofa doce de limão (R$ 75) e de brigadeiro de chocolate 50% e crocante de castanha (R$ 70). Onde: rua Petrolina, 19, Boa Viagem. Informações: (81) 99125-7788. Instagram: @chicapitangarecife

Ovos de cerâmica

Os ovos de cerâmica do MV Studio Cerâmica são boas pedidas para quem preferir presentear na Páscoa com algo durável e elegante. As peças são feitas à mão e trazem recheio de bombons Lindt. Podem ser usadas como decoração ou como porta-objetos, tornando-se uma lembrança duradoura.



Feitos em edições limitadas, os ovos de cerâmica são ideais para quem valoriza o exclusivo e deseja. Valor: R$ 289 cada. Mais informações e encomendas: (81) 9973-25743. Instagram: @mvstudioceramica



De colher

Especializada em torta banoffee, a rede Nanica, com unidade local em Boa Viagem, Zona Sul da Capital pernambucana, criou dois ovos de chocolate recheados para comer de colher.



As sobremesas temáticas têm pesos aproximados entre 300g e 350g e estão sendo vendidas nas seguintes versões: casca de chocolate recheada com torta banoffee (doce de leite cremoso artesanal, bananas selecionadas e chantilly levinho) e monoffee (leite condensado cremoso, morangos frescos, chantilly levinho e suspiros) e casca recheada com monoffee (leite condensado cremoso, morangos frescos, chantilly leve e suspiros). Custam R$ 60 e R$ 70, respectivamente, e stão disponíveis somente por encomenda com retirada na loja. Onde: av. Domingos Ferreira, 2842, loja 4, Boa Viagem. Instagram: @nanica.recife



Sofisticado

Com assinatura do chef Armando Pugliesi, a Benta Brigaderia aposta em uma Páscoa chique. Com destaque para a decoração da guloseima, a linha especial inclui o hypado chocolate Dubai. Dois destaques: o trio zero açúcar de miniovos de Dubai, meio amargo com café e trufa de pistache, a R$ 139 (170g) e R$ 369 (510g); e o ovo trufado lavanda, com casca de chocolate branco e recheios à escolha - praliné branco, praliné ao leite, damasco e coco, pistache e framboesa, goiaba e cream cheese, entre outros. Sai por R$ 259. Onde: rua Dom Estevão Brioso, 72, Boa Viagem. Instagram: @bentabrigaderia



'Porn food'

A marca recifense de cookies, Uva sem Caroço, está com uma Páscoa ideal para as formiguinhas de plantão: com muito chocolate e muito recheio no melhor estilo 'porn food'. Uma das dicas do cardápio especial é o ovo Pipocaos (metade branco, metade ao leite), que consiste em, nada menos que a casca do ovo vir recheada com pipoca doce caramelizada. Custa R$ 115 e tem 360g.



Há ainda opções com pistache e vegano com chocolate 70%. As meninas da Uva destacam que o chocolate base usado para as criações é o belga Callebaut. Onde: rua Fernando Lopes, 54, Graças. Instagram: @uvasemcaroco



Ovo ou panetone?

Um dos destaques da linha pascal da Casa Bauducco é o ovo Chocottone, de 320g, que reúne em um só produto dois clássicos: o chocolate e o panetone. O resultado é um ovo com recheio de ganache de chocolate e pedaços do chocotone da marca. A sobremesa sai a R$ 129,90.



Mas a rede tem outras opções mais tradicionais, como as clássicas colombas - nos sabores frutas cristalizadas, gotas de chocolate, damasco e brigadeiro, variam de R$ 59,90 a R$ 79,90; há ainda os potes com bombons de pistache, caramelo com flor de sal, e caixinnhas presenteáveis de sticks. O ovo Mil Cores (110g) é ótima dica para a criançada: vem recoberto com confeitos coloridos. Custa R$ 59,90. Instagram: @casabauducco

Refeição

A rede Pão de Açúcar que, no Recife, tem lojas nas Graças e no Parnamirim, Zona Norte da Cidade, está vendendo sob encomenda refeições completas para a Semana Santa, que servem de quatro a seis pessoas, e saem de R$ 250 a R$ 350.



Um dos kits é o Menu Completo Bacalhau Gomes de Sá (para quatro, R$ 259) com 800g de bacalhau à Gomes de Sá, 600g de arroz com castanha, 500g de caponata e 500g de torta de espinafre com gorgonzola e cebola caramelizada. As encomendas devem ser feitas, presencialmente ou pelo APP, pelo menos 48 horas antes - para a Sexta Santa (até às 12h de 16/04) e para o Domingo de Páscoa (até às 12h de 18/04). Instagram: @paodeacucar

