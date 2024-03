A- A+

Sabores Páscoa tem que ter bacalhau: chefs de resort 5 estrelas ensinam a receita tradicional Chef Helbert Moura e o sub chef Roberto Alencar, do Mavsa Resort, de São Paulo, mostram o preparo da receita tradicional do peixe

A Páscoa está para o bacalhau como o queijo está para a goiabada. O prato é indispensável no almoço em família do domingo. Para ajudar quem vai receber pela primeira vez ou não tem tanta experiência na cozinha, o chef Helbert Moura e o sub chef Roberto Alencar, do Mavsa Resort, no interior de São Paulo, ensinam a receita tradicional do peixe para surpreender os convidados. Tome nota!

Ingredientes:



Bacalhau

(Por chef Helbert Moura e o sub chef Roberto Alencar, do Mavsa Resort)

Ingredientes:

70 ml de azeite extravirgem

30 gramas de cebola roxa

50 gramas de tomate concassé (sem pele e sem sementes)

150 gramas de batata asterix

70 gramas de brócolis de rama

150 gramas de lombo de bacalhau dessalgado

Salsinha, pimenta do reino e sal a gosto.

Modo de preparo:

Coloque o bacalhau no azeite e leve ao forno 180 graus por 10 minutos. Descasque a batata e corte-a na espessura de 2 cm e coloque para cozinhar por 3 minutos. Reserve e quando faltar 3 minutos para o bacalhau ficar pronto, acrescente a batata para assar junto com ele.

Pique o tomate, a salsinha e a cebola roxa em cubos pequenos e reserve. Cozinhe o brócolis por 3 minutos em água fervente com uma pitada de sal e depois coloque no gelo para o choque térmico.

Montagem:

Coloque a batata no prato, o bacalhau sobre ela e o tomate com a salsinha e a cebola sobre o bacalhau. O brócolis vai ao lado. Para finalizar, utilize o azeite do assado despejando sobre o prato.



(Porção para uma pessoa)

Veja também

Sabores Livro "Disfrutar" reúne principais criações de chefs espanhóis triestrelados