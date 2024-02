A- A+

Sobremesa tradicional na casa dos brasileiros, o pavê é versátil, se adequa bem a qualquer tipo de ingrediente, e ainda é geladinho - ótima pedida para os dias quentes.

Que tal utilizar uma oleaginosa super fácil de encontrar em mercado? A dica do pavê de amendoim é do time de culinária da empresa Renata, especializada em biscoitos. Prepare a listinha de compras e mãos à obra.

RECEITA

Pavê de amendoim

Ingredientes:

2 pacotes de biscoito laminado maizena (200g)

3 xícaras (400g) de amendoim torrado e moído sem sal (reserve 100g do amendoim para decoração e finalização)

Para o creme:

2 latas de leite condensado

1 xícara e 2/3 (400ml) de leite (reserve 100ml para umedecer os biscoitos)

2 gemas

1 xícara rasa (200g) de creme de leite

Modo de preparo:

Em uma panela média, junte o leite condensado, 300ml de leite, as gemas peneiradas, misture bem e leve ao fogo baixo até obter um creme espesso



Desligue o fogo, adicione o creme de leite, 300g de amendoim triturado e deixe esfriar



Em um refratário, comece colocando uma camada de creme e, em seguida, os biscoitos umedecidos em leite, alternando as camadas



Finalize com uma camada de creme e mais o amendoim reservado



Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas



Se preferir, prepare na véspera



