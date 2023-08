A- A+

Gastronomia Pedro Godoy assina cardápio de novo restaurante do Japaratinga Lounge Resort Produção leva em conta a releitura de raízes nordestinas

O novo restaurante do Japaratinga Lounge Resort, batizado de Maka, levará assinatura do chef Pedro Godoy. A produção leva em conta o estilo contemporâneo com releitura de raízes nordestinas.



Segundo Pedro, a inspiração para os pratos leva em consideração a diversidade e a beleza do litoral Alagoano. Enquanto o menu vai sendo preparado, o restaurante adianta que comercializará um uísque exclusivo e uma carta de vinhos personalizada.

