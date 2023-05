Pedro Godoy, dos restaurantes Arvo e Voar, participa de jantar com Carlos Bertolazzi

A- A+

O chef pernambucano Pedro Godoy, à frente no Recife dos restaurantes Arvo e Voar, participa nesta quarta-feira (31), no Villa do Vale Boutique Hotel - localizado em Blumenau, Santa Catarina - de um jantar com o chef e apresentador de TV Carlos Bertolazzi.



Para Godoy, o convite, que veio do próprio Bertolazzi para cozinhar em um dos espaços luxuosos de hospedagem em Santa Catarina, será uma oportunidade de mostrar o seu trabalho.



"Grande satisfação em cozinhar ao lado dele, uma referência da gastronomia brasileira, além de amigo que sempre me acolheu e apoiou", enfatizou o cozinheiro.



Ainda de acordo com o chef pernambucano, alguns dos sabores do Arvo e do Voar serão levados para o jantar. "O molho de aji amarilo, para servir com lagosta e o nosso pernil de carneiro, prensado e glaciado", adiantou. Ainda de acordo com o, alguns dos sabores do Arvo e do Voar serão levados para o jantar. "O molho de aji amarilo, para servir com lagosta e o nosso pernil de carneiro, prensado e glaciado", adiantou.

