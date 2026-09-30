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voar Pedro Godoy lança novo menu em seu restaurante Voar, em Boa Viagem; saiba mais Mesa com mais possibilidades é o tom dos pratos estreantes da casa recifense

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Quando inaugurou o seu primeiro restaurante, o Arvo, em 2019, na Zona Norte do Recife, ao lado do parceiro de negócios Eduardo Freyre, Pedro Godoy já dava pistas que, apesar de priorizar o brazilian style, sua cozinha congregava referências de culturas pelas quais tinha curiosidade e apreço.

A sinalização se confirmou nos outros trabalhos do chef, especialmente nos restaurantes Voar e Terra, ambos em Boa Viagem, onde Godoy costuma arriscar mais no processo criativo.

No último dia 25, o Voar, sua segunda casa em ordem de inauguração, teve o menu totalmente reformulado e reiterando o olhar multicultural de Pedro Godoy.

“O Voar está sempre em movimento. Neste novo menu, misturamos ingredientes pernambucanos e referências do mundo em pratos que traduzem a cozinha na qual acreditamos: criativa, autoral e conectada ao território”, comentou à reportagem.

Ele reforça: quer oferecer "uma mesa com mais possibilidades." O cliente vai se deparar com um quê de Brasil, Espanha, Itália, Turquia, Peru e Tailândia.

Denver de black angus e ravióli de cebola caramelizada com demi-glace e fonduta de grana padano. Fotos: Victor Muzzi/Divulgação

Para além da variedade dos sotaques culinários, a dinâmica do cardápio também foi ajustada. Nesta nova etapa, o cardápio abre espaço para mais entradas em pequenas porções, estimulando um mix simultâneo de pedidos para compartilhar.

Estreias

Entre as novidades estão o cracker de camarão, preparado com arroz negro suflado, camarão frito laqueado em sweet chilli e esferas de coco com capim-santo; o Atum & Shissô, com tartar de atum, maionese kewpie e shissô em tempurá; e o tiradito de atum e tomate, montado com o pescado de águas locais, melancia, mascarpone, água de tomate fermentado e pan tumaca (pão com tomate).

E mais: guioza de siri com massa artesanal recheada com carne de siri e servido com curry de moqueca e pétalas de tomate desidratado.

Uma opção 'mar e terra', com o porco & polvo na brasa cozidos em baixa temperatura e finalizados na brasa com glace de aji panka, acompanhados de risone verde de agrião com brócolis e purê de alho assado.



Confira mais novidades do menu do Voar, de Pedro Godoy:

Entradas:

Mezze de cordeiro com kafta de cordeiro na brasa e muhamarra

Camarão Vietnã - com camarão rosa laqueado em mel de gergelim, rolinho vietnamita e molho de capim-santo, amendoim, pimenta-de-cheiro e gengibre

Atum e Wasabi, com lombo de atum grelhado na brasa, manteiga de missô, ponzu quente, purê de wasabi e shissô tempurá

Pratos principais:

Denver & Ravioli - corte de black angus de Alagoas, ravióli de cebola caramelizada, demi-glace e fonduta de grana padano Carbonara de polvo - uma releitura do clássico italiano com massa artesanal, com polvo crocante, parmesão, tentáculos grelhados, nuvem de queijo e gema de ovo curada

Polvo com arroz negro - servido com arroz negro cremoso, creme romesco, coalhada seca e legumes verdes na brasa

Camarão com nhoque - camarão rosa grelhado, nhoque de mandioquinha, creme huancaína de ají amarillo, curry de moqueca e folhas da horta do Arvo

Steak ao poivre - medalhão de filé mignon, molho de pimenta verde, purê de batatas e batatas fritas rústicas

Peixe ao coco - combina o peixe do dia grelhado com legumes salteados, purê de couve-flor, molho de coco e arroz jasmine.

Sobremesas:

Tiramissu - com ganache de chocolate amargo, biscoito champagne, creme de mascarpone, gelato artesanal de cappuccino e espuma de café espresso

Chocolatudo - combina chocolate branco, cupuaçu, pistache e chocolate 70%

Doce de leite e grana padano - com pudim de doce de leite, castanhas caramelizadas, gelato artesanal de queijo e tuile de laranja

SERVIÇO

Voar Restaurante

Onde: Rua Baltazar Pereira, 130, Boa Viagem, Recife

Instagram: @voarrestaurante

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