chef Pedro Godoy prepara jantar com chef David Cruz no Quitéria, restaurante do Ipanema Inn Evento faz parte da série "Cozinha Brasileira" e acontece no dia 06 de agosto, no Rio de Janeiro

O Quitéria, restaurante super cool localizado em Ipanema, promove a 6ª edição da série "Cozinha Brasileira", projeto de jantares com ingredientes e técnicas nacionais que convida chefs de diferentes regiões do país. No dia 06 de agosto, é a vez de David Cruz receber Pedro Godoy, talentoso chef que comanda os restaurantes Arvo e Voar, no Recife.

Cruz passou por cozinhas como Belmond Hotel das Cataratas até assumir o Quitéria. Já Godoy começou na cozinha aos 17 anos e em 2019 inaugurou seu primeiro restaurante autoral. Em 2023, foi eleito Chef Revelação pela revista Prazeres da Mesa.

Menu

Com quatro mãos e cinco etapas, a experiência inicia com um couvert de boas-vindas para ser compartilhado com pão de açaí com manteiga de camarão e vinagrete de polvo, batata suflada com tartare de maxixe, caviar de quiabo e coentro, e choux com queijo de cabra e homus de jiló.

De entrada, carpaccio de atum com vieira, tempurá de milho e huancaína.

Nos principais, peixe alto no vapor com cogumelos confitados e defumados em creme de cebola com purê de couve-flor, além de prensado de cordeiro, demi-glace com menta, purê de inhame com queijo de cabra, cracker de milho e tartare de chuchu.

Para finalizar, mousse de chocolate, azeite de cacau, espuma de mel de cacau e castanha de licuri.

SERVIÇO

Jantar Cozinha Brasileira com David Cruz e Pedro Godoy

Quando: Quarta-feira, 6 de agosto, às 20h

Onde: Quitéria - térreo do Ipanema Inn - Rua Maria Quitéria, 27, Ipanema, Rio de Janeiro

Reservas através do site a partir de R$ 237

Mais informações: (21) 96746 0778

Com informações da assessoria de imprensa.

