Pegue dicas de como harmonizar os pratos da Semana Santa com vinho; profissional explica

Harmonização de vinho e comida segue sendo um assunto cercado de tabus e protocolos. Felizmente, produtores e sommeliers têm destravado as formas de consumo para o grande público.

E eis que estamos prestes a chegar na Semana Santa, período em que bacalhau e peixes e frutos do mar de modo geral são os astros absolutos no almoço em família.



Que tal pegar umas dicas de como acertar no acompanhamento etílico oficial da época?

Vinho para

começar

Segundo a sommelière pernambucana Jorgeane Meriguette, da Wine Concept Brasil, "a chave para uma boa harmonização é explorar diferentes possibilidades e descobrir quais combinações melhor agradam ao paladar".

Para dar uma mãozinha aos novatos, Jorgeane sugere espumante para acompanhar quele momento pré-refeição, com tábua de queijos: ele vai bem tanto com queijos suaves e cremosos, como como brie ou de cabra, ou com queijos mais intensos em sabor e aroma, caso do gorgonzola. "A acidez e as notas frutadas desse estilo de vinho criam uma combinação elegante e equilibrada", comenta a sommelière.

Vinho e

peixe

Quando se fala em Páscoa, logo lembramos do bacalhau que, em Pernambuco, é bastante consumido em preparos portugueses.

O bacalhau à lagareiro, assado, com azeite e legumes, é um clássico das mesas recifenses e pode ser valorizado com algum vinho branco da uva alvarinho.



"Seu frescor e acidez ajudam a equilibrar a gordura do prato, enquanto suas notas frutadas complementam os sabores intensos. Para os apreciadores de tintos, um vinho jovem, leve e frutado também pode ser uma excelente opção, trazendo um contraponto harmonioso entre acidez e estrutura", explica Jorgeane.

Outro ingrediente muito comum nas mesas recifenses é o polvo, e o arroz à base do molusco é presença majoritária nos restaurantes dedicados a frutos do mar.



Para enaltecer esse clássico litorâneo, prefira vinhos brancos frescos e frutados, com acidez equilibrada, para realçar a untuosidade (gordura) do prato e limpar o paladar entre uma garfada e outra.



"Se for um vinho com influência do mar, como um albariño ou um vermentino, a harmonização será ainda mais interessante", acrescenta.

E não esqueçamos do chocolate! Certamente o ingrediente principal da sobremesa de Páscoa. Arrisque vinho do Porto Tawny ou Ruby.

