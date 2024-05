Pérgola: por 10 anos consecutivos, o vinho mais vendido do Brasil

A- A+

Com mais de 50 anos de existência no mercado, a marca Pérgola, da Vinícola Campestre, foi apontada, mais uma vez, como líder em vendas de vinho nacional, na mais recente pesquisa Líderes de Vendas, realizada pela Nielsen e publicada pela revista SuperHiper, da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados).

É o décimo ano consecutivo que a Pérgola conquista o topo do pódio da pesquisa, que faz referência ao ano de 2023, quando foram comercializadas 40 milhões de garrafas da marca gaúcha.

Pernambuco ficou em quarto lugar entre os estados que mais consumiram o vinho – com quase 6 milhões de unidades vendidas no período. À frente, estão a Bahia (6,9 milhões), Minas Gerais (8,3 milhões) e São Paulo (11,6 milhões).

Em celebração à conquista, o Pérgola irá lançar, no segundo semestre, uma garrafa comemorativa – dourada – em lote limitado: serão 2 milhões de exemplares da edição histórica do vinho distribuídos nos supermercados de todo o País.

Campestre

Inaugurada em 1968 no Rio Grande do Sul pela família Zanotto, a Campestre tem uma unidade em Campestre da Serra e outra no município de Vacaria, a mil metros de altitude da Serra Gaúcha.



O sucesso de vendas do Pérgola possibilitou que a vinícola realizasse um grande sonho da família no local: a produção de vinhos finos de alta qualidade, feitos com uvas varietais cultivadas em vinhedos próprios, como sauvignon blanc, pinot noir, sangiovese e malbec.



Hoje a vinícola assina linhas premiadas internacionalmente como a Zanotto, além de manter um grande complexo de enoturismo com passeios culturais, visitação dos vinhedos, atividades de lazer, restaurante e degustação.



Agora o projeto vai crescer com a construção de um hotel, para que os visitantes possam se hospedar in loco e conhecer o processo produtivo de ponta a ponta.



