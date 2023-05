A- A+

Televisão Pernambucano Emanuel Sávio passa para próxima fase do Masterchef; entenda Natural do município de Flores, cozinheiro conquistou avental na última terça-feira (16)

O terceiro episódio da 10ª edição do Masterchef Brasil finalizou as etapas seletivas e definiu, na última terça-feira (16), os 18 cozinheiros amadores que seguem na disputa - entre eles, o pernambucano Emanuel Sávio.

A primeira metade do elenco final - os participantes Luma, Ashanti, Jucyleia, Gizele, Mariane, Wilton, Diego, Stephani e Endrik - já havia sido definida no segundo episódio da edição, que deu início aos embates, etapa decisiva onde os candidatos recriam pratos que marcaram a história do talent show.

Os embates chegaram ao fim no terceiro capítulo do programa. O pernambucano competiu pela vaga contra Camila, Gabriel e Taynan, com o desafio de criar uma comida de praia, em referência ao 15º episódio da oitava temporada, realizado em Ilhabela. Emanuel e Camila conquistaram os jurados e receberam o avental.

Natural do município de Flores, no interior do estado, Emanuel vive em Portugal há seis anos, mas deixou até o emprego para tentar a chance no Masterchef.

