Pernambucanos conquistam prêmios no Melhores da Gastronomia 2023; confira

A- A+

A 20ª edição do Prêmio Melhores da Gastronomia, organizado pela revista Prazeres da Mesa, aconteceu na última quarta-feira (28), e os pernambucanos não apenas marcaram presença na lista de indicados, como também levaram troféus para casa.

O restaurante de culinária peruana Chiwake, do chef Biba Fernandes, faturou o prêmio de Melhor Restaurante de Cozinha Latino-Americana, também disputado pelos paulistas Ama.zo, Barú Marisquería, Mescla e Metzi, além do Taypá, de Brasília.

Nas categorias voltadas para profissionais individuais, Pedro Godoy - do restaurante recifense Arvo - conquistou o troféu de Chef Revelação, competindo com nomes como Bia Freitas, do Pasta Shihoma (SP); Gabriel Coelho e Júlia Tricate, do De Segunda (SP); Gerônimo Athuel, do Ocya (RJ); Giovanna Grossi, do Animus (SP); e Maurício Santi, do Ping Yang (SP).

Ainda, o chef André Saburo - do Quina do Futuro, Sushi Yoshi, Sumô e Tokyo's - venceu na categoria Melhor Profissional de Culinária Japonesa, na disputa contra Cristiano Komiya, do New Koto (DF); Ken Mizumoto, do Shin Zushi (SP); Telma Shiraishi, do Aizomê (SP); Tsuyoshi Murakami, do Murakami (SP); e Willian Seije Enokizono, do Maza (SP).

Entre todos os restaurantes e profissionais indicados, pernambucanos apareceram sete vezes nas 39 categorias. Além dos vencedores, os restaurantes Arvo e Quina do Futuro disputavam pelo título de Restaurante do Ano - Nordeste; o hotel Nannai, de Muro Alto, buscava o troféu de Melhor Hotel de Praia do Brasil e Melhor Resort do Brasil; e o Yaguara Ecológico, da cidade de Taquaritinga do Norte, competia pela categoria Artesão da Gastronomia (pequeno produtor de alimentos).

Ao todo, o Melhores da Gastronomia 2023 da Prazeres da Mesa recebeu 48.700 votos.



Veja também

RECEITA Bolo de milho vegano? Aprenda o passo a passo para preparar no fim de semana