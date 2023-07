A- A+

CAFÉ Pernambuco Café Show: primeira edição do evento reúne apaixonados por café na Livraria Jaqueira Encontro começa nesta sexta-feira (28) e segue até o domingo (30), com palestras, demonstrações de torras de café, pocket show e outras atividades

A Livraria Jaqueira do Bairro do Recife recebe, desta sexta-feira (28) até o domingo (30), a primeira edição do Pernambuco Café Show. Voltado para os apaixonados por café, o evento reúne especialistas e profissionais da área em uma programação que inclui desde palestras até demonstrações de torras de café, passando por exposições e pocket show.

O empreendedor Alan Cavalcanti, apresentador do programa “Conexão Café” na Rádio Folha FM, assina a coordenação e curadoria do evento. Ele é barista, consultor, mestre de torra, palestrante e produtor de conteúdo responsável pelo perfil do Instagram Rolê do Barista (@roledobarista).

Durante o encontro, a livraria será dividida em arenas. Entre os espaços, estão um auditório para 110 pessoas, galeria para exposições e ainda uma área de torrefação industrial integrada a uma operação de café ao estilo “To-Go”, para o participante que quiser levar os cafés torrados na hora para casa.



Na Arena Expo, o público vai encontrar duas exposições. “Arte com Café”, do artista plástico Abraão Figueiredo, traz pinturas de telas e quadros pintados utilizando o café como base. Já o fotógrafo Filipe Ramos apresenta uma exposição fotográfica com o tema “Baristas!”, que trazem registros dos ambientes das cafeterias.

Já a Arena Café Show é um espaço destinado a apresentações de baristas e mestres de torra, com demonstrações e degustações guiadas de café. Outro destaque é a Arena Desafio Barista, ocupada por uma competição entre baristas profissionais e amadores, que irão fazer cafés especiais no método de preparo artesanal Koar.

Dudu Alves e Marcelo Melo, do Quinteto Violado, farão um pocket show do projeto “Café com Quinteto Violado”, disco com músicas gravadas em cafeterias do Recife. A abertura, nesta sexta-feira (28), conta com uma mesa solene de autoridades e instituições ligados ao segmento, com as Associações de Produtores de Café de Taquaritinga do Norte e Triunfo, Sebrae, Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco, Prefeituras e Governo de Pernambuco.



Confira a programação completa:

Programação Pernambuco Café Show by

Veja também

FESTIVAL The Black Angus da Conselheiro Aguiar recebe festival com menu assinado pelo chef Leandro Ricardo