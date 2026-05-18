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Evento Pernambuco Café Show promete atividades gratuitas voltadas para o café; confira Programação aberta ao público acontece entre os dias 22 e 24 de maio, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem

O 2º Pernambuco Café Show promete atrair quem adora café especial. É que entre os dias 22 e 24 de maio, o evento ocupa o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, oferecendo uma programação especial.

Segundo a divulgação do evento, estarão especialistas, produtores, cafeterias, empreendedores, coffee lovers e grandes nomes do setor em uma programação gratuita.

Por esse motivo, é esperado público de 5 mil pessoas no total. Eles vão poder conferir workshops, degustações, ativações, exposições, palestras e muito mais.

Entre os destaques, presença de Edgard Bressani, autor do livro Guia do Barista; além de Juscelino Bourbon, sócio-fundador do Koar; Bruna Porto, especialista e juíza da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA); além de pesquisadores.

Também na programação a Copa Nordeste de Torra Kaleido, reunindo mestres de torra da região. Sem falar na Arena Café Show, com oficinas e demonstrações práticas; a Exposição Internacional de Artes com Café; além de uma mostra fotográfica assinada por Filipe Ramos.

“Quando idealizamos o festival, pensamos em criar um espaço de conexão para toda a cadeia produtiva do café em Pernambuco. Hoje, conseguimos reunir produtores, pesquisadores, profissionais, cafeterias e apaixonados por café em um único ambiente de troca, conhecimento e fortalecimento do setor”, destaca o curtador Alan Cavalcanti, que também fará pré-lançamento de livro.

As inscrições para oficinas, experiências e competições serão divulgadas no Instagram do evento.

Serviço

Dias: 22, 23 e 24 de maio

Horário:14h às 21h

Cursos de formação: 8h às 13h

Endereço: Parque Dona Lindu – Galeria Janete Costa | Recife

Entrada gratuita

Instagram: @pernambucocafeshow

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