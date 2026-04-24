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Cafés Pernambuco Café Show reúne entusiastas e especialistas no grão no Dona Lindu, no Recife Entre os dias 22 e 24 de maio, evento celebra o Dia Nacional do Café com espaço para consumidores, especialistas e empresários do setor

Recife recebe, entre os dias 22 e 24 de maio - Dia Nacional do Café - a segunda edição do Pernambuco Café Show, festival que abre espaço para o público consumidor, especialmente os apreciadores de cafés especiais, que poderão conhecer, provar e comprar cafés produzidos no estado, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.



A produção do evento projeta receber um público de cerca de 5 mil pessoas durante os três dias de realização do festival, que tem acesso gratuito. A iniciativa é uma oportunidade para o público empreendedor adquirir conhecimentos, fazer network com trocas de experiências e fechar negócios no setor.



O Pernambuco Café Show é uma realização do projeto Rolê do Barista (@roledobarista), do especialista e consultor de negócios em café, Alan Cavalcanti, idealizador da cafeteria premiada nacionalmente Malakoff Café e co-fundador do Recife Coffee e da Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (Ascape).

“Quando idealizamos o festival, pensamos em reunir os membros da cadeia produtiva do café em Pernambuco para discutir caminhos e integrar ações que aconteciam de forma isolada. Hoje, teremos praticamente todas as instituições, produtores, profissionais e empreendedores que trabalham com café no estado”, afirma Alan Cavalcanti.

Durante o festival, Alan fará o pré-lançamento do livro Cafés de Pernambuco, que apresenta um panorama dos últimos dez anos da cena de cafés especiais no estado.

Atividades

Além de conhecer diversas produções de cafés especiais, os visitantes poderão participar de experiências sensoriais, como oficinas de métodos filtrados utilizando o porta-filtro pernambucano Koar, além de degustações guiadas e harmonizações com chocolates especiais.



A programação inclui, ainda, atividades conduzidas por profissionais da área como Juscelino Bourbon, sócio-fundador do Koar; e Bruna Porto, especialista e juíza da Associação Brasileira de Cafés Especiais-BSCA em campeonatos brasileiros de barismo.

Pernambuco Café Show abre reúne produtores e consumidores de cafés especiais | Foto: Filipe Ramos

Estarão prersentes no festival ativações e experiências como a Copa Nordeste de Torra Kaleido, que reunirá mestres de torra em competição; a Arena Café Show, com workshops e demonstrações práticas; a Exposição Internacional de Artes com Café, com obras de artistas de diversos países; Mostra Fotográfica de Filipe Ramos sobre o cotidiano dos coffee lovers; além de feira de produtos e serviços ligados ao setor.

Todas as informações sobre inscrições nas competições e oficinas vão ser divulgadas nos próximos dias no Instagram do evento (@pernambucocafeshow). Dúvidas pelo e-mail contato@pernambucocafeshow.

Palestrantes

Entre os palestrantes confirmados estão Edgard Bressani, autor do livro Guia do Barista, além dos professores Jerônimo Borel, Suzana Pedroza e Tatiana Porto, que desenvolvem estudos sobre o tema em instituições como a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade Federal do Vale do São Francisco e a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco.



O jornalista Romoaldo de Souza também integra a programação com um bate-papo descontraído, abordando a história do café com curiosidades e mitos.

Cafés pernambucanos

Produtores de municípios como Taquaritinga do Norte, do Agreste pernambucano, e Triunfo, do Sertão do Pajeú, estarão presentes expondo cafés, com destaque para iniciativas de Indicação Geográfica apoiadas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Instituições como Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) também participam com projetos e debates.

SERVIÇO

Festival Pernambuco Café Show

Quando: 22, 23 e 24 de maio, das 14h às 21h. | 8h às 13h – Cursos de formação

Onde: Parque Dona Lindu – Galeria Janete Costa (Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem)

Entrada gratuita

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