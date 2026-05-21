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Sabores Pernambuco Café Show reúne no Recife especialistas e produtores do grão Festival será realizado neste fim de semana, no Parque Dona Lindu, e espera receber 5 mil visitantes, 30 expositores e movimentar R$1 mi em negócios

A 2ª edição do Pernambuco Café Show, encontro idealizado para reunir a cadeia produtiva do café em Pernambuco será promovida no Recife, de sexta-feira (22) a domingo (24),das 14h às 20h, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, em celebração ao Dia Nacional do Café.

O evento vai reunir especialistas, produtores, cafeterias, empreendedores, amantes de café e grandes nomes do setor em uma programação gratuita e aberta ao público.



A organização do evento espera receber um público de aproximadamente 5 mil pessoas ao longo dos três dias. A ideia é promover uma imersão no universo dos cafés especiais, conectando experiências, conhecimento, negócios, cultura e inovação.

A programação completa, além das inscrições para oficinas, experiências e competições estão disponíveis no Instagram oficial do evento (@pernambucocafeshow).

Destaques da programação

A programação inclui palestras, workshops, degustações guiadas, harmonizações, experiências sensoriais, ativações, feira de produtos, exposições artísticas e a participação de 30 expositores.



O festival reunirá ainda, direta e indiretamente, 30 produtores de café, por meio da articulação com cooperativas de nove municípios pernambucanos.

Entre os destaques estão Triunfo e Taquaritinga do Norte, territórios em evidência no processo de construção da denominação de origem, em uma iniciativa impulsionada por parceria entre a organização do evento, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e o Sebrae Pernambuco.





Foto: Filipe Ramos/Divulgação

Foto: Filipe Ramos/Divulgação

Foto: Gisele Carvalho/Divulgação

Foto: Gisele Carvalho/Divulgação

Outro destaque da programação é a presença de 10 empresas de torrefação, reforçando a diversidade de agentes que compõem a cadeia produtiva do café e ampliando o espaço de conexão entre produção, beneficiamento, consumo e mercado.

Além de promover experiências e conteúdo especializado, o Pernambuco Café Show estima que vai movimentar cerca de R$ 1 milhão em negócios presentes e futuros, envolvendo produtores, torrefadores, cafeterias e demais empresas da cadeia do café.



A programação contará ainda com atrações como a Copa Nordeste de Torra Kaleido, reunindo mestres de torra da região; a Arena Café Show, com oficinas e demonstrações práticas; a Exposição Internacional de Artes com Café; além de uma mostra fotográfica assinada por Filipe Ramos, retratando o cotidiano dos coffee lovers.



Convidados

Entre os destaques desta edição estão nomes reconhecidos nacionalmente no universo do café, como Edgard Bressani, autor do livro Guia do Barista; Juscelino Bourbon, sócio-fundador do Koar; Bruna Porto, especialista e juíza da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA).

Também participam os professores Jerônimo Borel, Suzana Pedroza e Tatiana Porto, pesquisadores ligados à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape).

O jornalista Romoaldo de Souza também integra a programação com um bate-papo sobre curiosidades, histórias e mitos do café.



Lançamento de livro

Durante o festival, o especialista e curador Alan Cavalcanti fará o pré-lançamento do livro Cafés de Pernambuco, obra que apresenta um panorama da evolução dos cafés especiais no estado ao longo da última década.



Alan é idealizador do Pernambuco Café Show, fundador do projeto Rolê do Barista, da cafeteria Malakoff Café e cofundador do Recife Coffee e da Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (Ascape).

“Quando idealizamos o festival, pensamos em criar um espaço de conexão para toda a cadeia produtiva do café em Pernambuco. Hoje, conseguimos reunir produtores, pesquisadores, profissionais, cafeterias e apaixonados por café em um único ambiente de troca, conhecimento e fortalecimento do setor”, destaca Alan Cavalcanti.

Mercado

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), em 2025, a Bahia respondeu por 99,6% do faturamento do café nordestino, com R$ 9,83 bilhões, enquanto Pernambuco apareceu à frente do Ceará entre os demais estados da região com produção relevante impulsionada pelos cafés especiais.



No mesmo cenário, o Nordeste registrou receita bruta de R$ 9,86 bilhões e ficou na segunda posição entre as regiões produtoras do país. O segmento de cafés especiais representa hoje o principal diferencial competitivo de Pernambuco no mercado cafeeiro.

A valorização de cafés orgânicos e de cultivo sombreado vem ampliando o interesse comercial sobre a produção local. Os cafés especiais alcançam preços superiores aos do café comum e ajudam a posicionar o estado em nichos de maior valor agregado.

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