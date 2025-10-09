Pernambuco Restaurant Week abre temporada de cardápios a preços promocionais; confira
Evento vai de 10 de outubro a 9 de novembro no Recife, mas também chega a Caruaru no próximo dia 29
Um dos festivais de gastronomia mais aguardados começa nesta sexta-feira (10) e segue até o dia 9 de novembro, no Recife e Região Metropolitana. Trata-se do Pernambuco Restaurant Week, que oferece cardápios a preços fixos em mais de 35 restaurantes.
Nesta edição, o evento também chegará a Caruaru, no Agreste do estado, entre os dias 29 de outubro a 21 de novembro. Por lá, serão mais de dez operações participantes.
Para todos, a missão é única: oferecer entrada, prato principal e sobremesa. Os preços dos menus fechados variam de R$ 58,90 a R$ 109,00 no almoço ou de R$ 69,90 a R$ 149,00 no jantar.
A edição trabalha o tema "A Nova Cozinha Pernambucana", dialogando entre as culturas que cruzaram o Atlântico juntamente com as tradições dos africanos e povos originários. Mesmo com a essência presercada, há a modernização através das novas formas de preparo.
Assim, os participantes utilizarão os insumos locais e as técnicas necessárias para criar menus com releituras e adaptações de pratos típicos.
Novidade
Os clientes ainda poderão participar, através de um QRCode de questionário com quatro perguntas avaliando a apresentação do prato, sabor, atendimento e expectativas.
Ação Social
Para cada prato vendido, R$1 será doado para a Associação T21, que cuida de crianças com a Trissomia 21.
Lista de participantes:
Recife RMR
Arvo
Boucherie Marine - Olinda
Ça Va Bistrô
Cá-Já
Casa Capitão
Clarice Bistrô
Coco Bambu - Derby
Coco Bambu - Shopping Recife
Enotteque Wine Living
Famiglia Giuliano
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Galo Padeiro
Il Tavolo Ristoranti
Il Padrino
Kftia Culinária Libanesa
Le Couvert
Lira Bistrô e Restaurante
Mingus Zé Maria
Ninetto Trattoria
Mercearia Pará
Modigliani Bistrô
Moendo na Laje
NAU Frutos do Mar
O Pátio Café e Cozinha
Oficina do Sabor
Ostramar Cozinha do Mar
Pilo Cucina
Cafeteria Santa Clara - Madalena
Toscana Trattoria - Pina
Trattoria DaDani
Vasto
Voar
Restaurantes estreantes
Casa Capitão
Clarice Bistrô
Il Padrino
Ninetto Trattoria
Caruaru
Ferreiro Rooftop
Santorini Caruaru
Kimtal Bistrô Parrilha
Terraço Parrilheiro
Primos Wine Bar
Seu Chef Bistrô
The Black Angus Caruaru
Serviço
24ª edição do Pernambuco Restaurant Week
Etapa Recife e RMR
Quando: de 10 de outubro a 09 de novembro
Etapa Caruaru
Quando: de 17 de outubro a 16 de novembro
Confira aqui o menu dos participantes
Instagram: @pernambucorestaurantweek
*Com informações da assessoria de imprensa!