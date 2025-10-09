A- A+

Festival Pernambuco Restaurant Week abre temporada de cardápios a preços promocionais; confira Evento vai de 10 de outubro a 9 de novembro no Recife, mas também chega a Caruaru no próximo dia 29

Um dos festivais de gastronomia mais aguardados começa nesta sexta-feira (10) e segue até o dia 9 de novembro, no Recife e Região Metropolitana. Trata-se do Pernambuco Restaurant Week, que oferece cardápios a preços fixos em mais de 35 restaurantes.

Nesta edição, o evento também chegará a Caruaru, no Agreste do estado, entre os dias 29 de outubro a 21 de novembro. Por lá, serão mais de dez operações participantes.

Para todos, a missão é única: oferecer entrada, prato principal e sobremesa. Os preços dos menus fechados variam de R$ 58,90 a R$ 109,00 no almoço ou de R$ 69,90 a R$ 149,00 no jantar.

A edição trabalha o tema "A Nova Cozinha Pernambucana", dialogando entre as culturas que cruzaram o Atlântico juntamente com as tradições dos africanos e povos originários. Mesmo com a essência presercada, há a modernização através das novas formas de preparo.

Assim, os participantes utilizarão os insumos locais e as técnicas necessárias para criar menus com releituras e adaptações de pratos típicos.

Novidade

Os clientes ainda poderão participar, através de um QRCode de questionário com quatro perguntas avaliando a apresentação do prato, sabor, atendimento e expectativas.

Ação Social

Para cada prato vendido, R$1 será doado para a Associação T21, que cuida de crianças com a Trissomia 21.



Lista de participantes:

Recife RMR

Arvo

Boucherie Marine - Olinda

Ça Va Bistrô

Cá-Já

Casa Capitão

Clarice Bistrô

Coco Bambu - Derby

Coco Bambu - Shopping Recife

Enotteque Wine Living

Famiglia Giuliano

Forneria 1121 - Aflitos

Forneria 1121 - Pina

Galo Padeiro

Il Tavolo Ristoranti

Il Padrino

Kftia Culinária Libanesa

Le Couvert

Lira Bistrô e Restaurante

Mingus Zé Maria

Ninetto Trattoria

Mercearia Pará

Modigliani Bistrô

Moendo na Laje

NAU Frutos do Mar

O Pátio Café e Cozinha

Oficina do Sabor

Ostramar Cozinha do Mar

Pilo Cucina

Cafeteria Santa Clara - Madalena

Toscana Trattoria - Pina

Trattoria DaDani

Vasto

Voar

Restaurantes estreantes

Casa Capitão

Clarice Bistrô

Il Padrino

Ninetto Trattoria

Caruaru

Ferreiro Rooftop

Santorini Caruaru

Kimtal Bistrô Parrilha

Terraço Parrilheiro

Primos Wine Bar

Seu Chef Bistrô

The Black Angus Caruaru



Serviço

24ª edição do Pernambuco Restaurant Week

Etapa Recife e RMR

Quando: de 10 de outubro a 09 de novembro

Etapa Caruaru

Quando: de 17 de outubro a 16 de novembro

Confira aqui o menu dos participantes

Instagram: @pernambucorestaurantweek



*Com informações da assessoria de imprensa!

