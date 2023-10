Pernambuco Restaurant Week retorna para sua 10ª edição; confira casas participantes

A- A+

O Festival Pernambuco Restaurant Week chega em sua 10ª edição, exaltando a culinária pernambucana. Acontecendo de 05 de outubro a 13 de novembro, o evento contará com a participação de cerca de 40 restaurantes e tem como tema central "Sabores da Feira de Caruaru", prestando homenagem às tradições culinárias da renomada feira local.

Léo Barbosa, nome à frente do festival nas regiões Norte e Nordeste, fala sobre expectativas para esta edição. "Desejamos realçar a essência cultural e gastronômica de Caruaru. A meta é proporcionar um encontro inédito entre tradição e inovação", salienta.

Chef Yuri Machado é o homenageado desta edição. Conhecido por sua dedicação a ingredientes frescos e típicos de feiras, Yuri participa do eventgo com sua abordagem inovadora da culinária nordestina. Ele se encarregará da criteriosa seleção de insumos da feira de Caruaru, que servirão de base e inspiração para os pratos dos restaurantes participantes.

Esta edição será a estreia de diversos restaurantes, entre eles: Bença Vó Cozinha Afetiva, Cá-Já, Empório Pastifício, Lupi Pizzeria, Rihan - Culinária Árabe, Seu Barbosa, The People Restô Bar, Trattoria di Trevi, Vapor - Cozinha Afetiva e Vetro Sushi Lounge. Cada um promete trazer suas especialidades e contribuir para uma experiência gastronômica enriquecedora.

O festival oferece três categorias de menus: Standard, Plus e Premium. Todos os detalhes, incluindo preços que variam entre R$ 51,90 e R$ 101,90, estão disponíveis no site oficial. Uma iniciativa solidária acompanha o evento: R$2,00 de cada menu vendido será destinado ao Projeto Inclusão do Amor, uma ONG fundada em 2020 que promove a inserção laboral, cultural e social de pessoas com deficiência intelectual.



Confira a lista dos restaurantes participantes

Bença Vó Cozinha Afetiva (@bencavocozinha)

Bode do Nô - Boa Viagem (@bodedono)

Boucherie Marine - Olinda (@boucheriemarine)

Cá-Já (@vempracaja)

Ça Va Bistrô (@cavabistro)

Cantinho do Tony (@cantinhotony)

Empório Pastifício (@emporiopastificio)

Enotteque Wine Living (@enotteque)

Entre Vinhos (@entrevinhos)

Esther Restaurante (@esther.restaurante)

Fabbrique (@fabbrique)

Famiglia Giuliano (@famigliagiuliano)

Forneria 1121 - Aflitos/ Forneria 1121 - Pina (@forneria1121)

Frege (@fregerecife)

Frutteto Restaurante (@fruttetocozinha)

Il Tavolo Ristoranti (@iltavoloristoranti)

La Casa (@lacasarecife)

Lupi Pizzeria (@lupipizzeria)

Mangai (@mangairestaurantes)

Mingus Zé Maria (@minguszemaria)

Modigliani Bistrô (@modiglianibistro)

NAU Frutos do Mar (@naurestaurante)

Nemo Sushi (@siganemo.recife)

Oficina do Sabor (@oficinadosaborpe)

Pecora Nera (@lapecoranerarecife)

Rihan - Culinária Árabe (@rihanculinariaarabe)

Samadhi - Gastronomia Conceito (@sousamadhi)

Seu Barbosa (@seubarbosabar)

Studio Mu (@studiomu_)

The People Restô Bar (@thepeoplerestobar)

Toscana Trattoria (@toscanatrattoria)

Trattoria di Trevi (@trattoriaditrevi)

Untal Restô (@untalresto)

Vapor - Cozinha Afetiva (@vaporcozinhaafetiva)

Vasto Recife (@vastorecife)

Vetro Ristrot (@vetroristrot)

Vetro Sushi Lounge (@vetrosushilounge)

