Personagens famosos das animações Dreamworks 'invadiram' os lanches da Bob´s

A rede Bob´s jogou uma isca e tanto para fisgar o público. Ao comprar um dos combos Bob’sPlay, o cliente pode escolher um bonequinho da nova coleção em parceria com a DreamWorks Animation: Shrek e Gato de Botas, de "Shrek", Alex, de “Madagascar”, Banguela, de “Como Treinar seu Dragão”, e Princesa Poppy, de “Trolls”.

Os bonecos colecionáveis têm formato bobblehead, com cerca de 10 centímetros de altura e cabeça oscilante.

Para garantir um dos bonequinhos de animações icônicas do cinema e streaming, é preciso comprar um dos combos Bob’s Play:

- Combo Bob’s Play Burger: Cheeseburger, batata palito pequena, suco Del Valle Kapo e um personagem

- Combo Bob’s Play Franlitos: Franlitos (4 unidades), batata palito pequena, suco Del Valle Kapo e um personagem

De acordo com a assessoria de imprensa da rede, a relevância do Bob’s Play dentro do negócio se reflete diretamente nos resultados da rede.

Em 2025, a categoria registrou um crescimento de 186% no faturamento em comparação ao ano anterior, reforçando a força da estratégia.

Em 2026, a marca seguirá investindo e ampliando a linha, com a chegada de novas licenças consagradas e reconhecidas pelo público, além do desenvolvimento de experiências que tornam a refeição ainda mais divertida e lúdica.

