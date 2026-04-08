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CULINÁRIA BRASILEIRA Pesquisa da Globo aponta qual a comida típica melhor representa a culinária do Brasil; confira Estudo "Cultura no Espelho" entrevistou dez mil brasileiros identificando a relação dos brasileiros com a própria identidade cultural

A culinária brasileira apresenta sabor e diversidade em muitos pratos típicos. Cada um dos estados brasileiros tem influências regionais nas receitas que utilizam, majoritariamente, ingredientes europeus, indígenas e africanos. Mas você já se perguntou qual a comida típica da cultura brasileira melhor representa a nossa gastronomia?

A pesquisa "Cultura no Espelho", realizada pela Globo em parceria com a Quaest, entrevistou presencialmente cerca de dez mil brasileiros para analisar a relação dos brasileiros com a própria identidade cultural. O levantamento revelou que a grande maioria dos cidadãos se sentem representados pela música e pela comida quando o assunto é cultura brasileira.

Prato principal

De acordo com o estudo, no cardápio dos brasileiros não pode faltar arroz com feijão. 35% definem esse prato como o mais tipicamente brasileiro, em seguida da feijoada com 29% das respostas. Porém, essa preferência pelo primeiro ou segundo lugar apresenta mudanças segundo a escolaridade e a região do Brasil.

O arroz com feijão é a escolha número um para 20 estados brasileiros, enquanto a feijoada é a principal preferência nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Roraima, Amapá e no Distrito Federal. Contudo, outros pratos surgem como opções indispensáveis na mesa dos brasileiros.

Alguns exemplos de outros interesses: churrasco para acrianos e gaúchos, moqueca para capixabas, acarajé para baianos, cuscuz para alagoanos e potiguares, baião de dois para cearenses e tacacá para amapaenses.

Terceira via

Definido o Top 2, a disputa pela terceira posição colore ainda mais o mapa (imagens abaixo) a partir das diferenças estaduais, com comidas típicas ganhando destaque, como acarajé, arroz com pequi, buchada, e vatapá. Além disso, regiões apresentam preferências marcantes também como o churrasco no Sul e Sudeste, o cuscuz no Nordeste e diversidade de escolhas no Norte.

Foto: Reprodução/Estudo "Cultura no Espelho" da Globo em parceria com a Quaest

Foto: Reprodução/Estudo "Cultura no Espelho" da Globo em parceria com a Quaest

Foto: Reprodução/Estudo "Cultura no Espelho" da Globo em parceria com a Quaest

Pernambuco

No estado de Pernambuco, o top 3 das principais comidas típicas da cultura brasileira ficou assim: arroz com feijão (1°), feijoada (2°) e cuscuz (3°).



Confira a pesquisa completa no site (gente.globo.com).

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