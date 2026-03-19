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Gastronomia Pesquisa nacional revela os interesses do público sobre o cuscuz; entenda Levantamento da MBRF aponta os conteúdos mais procurados sobre o cuscuz nas plataformas de buscas

Todo nordestino ama ter o cuscuz na mesa do dia a dia. Nutritivo e saboroso, o prato resgata memórias afetivas, que se encaixam bem numa rotina atribulada.

Para se ter uma ideia de tamanho interesse, pesquisa conduzida pela área de CRM&Social Listening da empresa MBRF - que atua no Norte e Nordeste - aponta que “cuscuz nordestino” mobiliza um volume expressivo de pesquisas online, com 36,6 mil menções ao termo em ferramentas como Google e Bing.

A análise qualitativa de conteúdos em mecanismos de buscas e mídias sociais foi realizada entre janeiro de 2025 e março de 2026. A intenção de preparo é um tema dominante, com 7,1 mil buscas por termos como "receita" e "como fazer".

Aliás, as buscas não se limitam às elaborações tradicionais. O público se interessa por opções de preparo no micro-ondas, sem cuscuzeira, além de dúvidas sobre impacto calórico.

Também chama atenção o fato de que 1,8 mil das pesquisas estão frequentemente associadas a termos como “recheado” e “temperado”, indicando um desejo por elevação do prato tradicional com receitas mais personalizadas.

Quando a análise migra para as plataformas de Inteligência Artificial, como Gemini e ChatGPT, o foco é qualidade e conveniência. As ferramentas se tornam mecanismos de curadoria, onde o usuário procura recomendações, principalmente relacionadas a kits prontos e produtos congelados

Outro recorte curioso é em relação às redes sociais, especialmente TikTok e YouTube. Nesses canais, os conteúdos de maior destaque estão os humorísticos relacionados ao cuscuz, com 40% das menções.

Já as receitas rápidas e práticas representam 35% das citações, com opções de cuscuz feitas no micro-ondas e em canecas. Em terceiro lugar, estão os conteúdos de “food porn” (25%), voltados para a indulgência visual.

Com informações da assessoria de imprensa!

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