Sabores Petrolina contará com unidade da lanchonete Mundo Animal, com temática infantil inspirada na selva A lanchonete oferece cardápio diversificado e experiências para toda a família; dentro do plano de expansão, a rede inaugura a unidade em Petrolina, no interior de Pernambuco, no dia 5 de outubro

Com a proposta de oferecer um lugar para comer bem a preços acessíveis e com entretenimento para toda a família, a Mundo Animal, rede de lanchonetes temáticas que apostam na experiência lúdica que une decoração, sonoplastia e cardápio inspirado na selva, inaugura uma unidade em Petrolina, no Vale do São Francisco, Sertão do Estado, no dia 5 de outubro, como parte de seu plano de expansão. Contando com esta inauguração, agora são 76 unidades espalhadas por 15 estados brasileiros.

Nova lanchonete

Com média de 372 lugares em um espaço de aproximadamente 705m², a Mundo Animal de Petrolina promete ser a atração para que pais e filhos vivenciem uma aventura única. “Nós nos encantamos com o modelo de negócio da Mundo Animal. Na cidade, não tem nada parecido, por isso decidimos investir e temos certeza de que será um sucesso entre todos da região”, ressalta os sócios Kathienne Thiara e Jakson Danusio, que juntos investiram R$1,8 milhões na nova unidade.

Todas as unidades da Mundo Animal também contam com Espaço Kids totalmente gratuito e com monitores, além de uma lojinha de produtos personalizados, como almofadas, copos, camisetas e pelúcias. Na unidade de Petrolina, as crianças poderão se divertir no Espaço Kids com aproximadamente 55m².

Decoração temática e mascote

A decoração do espaço inclui móveis feitos de maneira artesanal, revestidos com estampas de animais e estruturas de madeira, há folhagem em toda decoração, esculturas e pelúcias de animais expostas em pontos estratégicos, telões com trilhas sonoras inspiradas em músicas africanas e banheiros com som ambiente de selva. A unidade transforma o passeio em um momento lúdico para adultos e crianças.

O ponto alto da noite fica por conta da chegada do Leonel, leão mascote da marca, que duas vezes por noite faz uma entrada triunfal quando as luzes se apagam e, junto com os colaboradores da unidade, apresenta um show contagiante. Após a apresentação, Leonel passa de mesa em mesa para tirar fotos com os clientes e registrar um momento único e especial.

Menu diversificado

Com cardápio que oferece um mix de opções, como torres de batata, lanches diversos e tábuas de petiscos, a Mundo Animal vai muito além de uma “saída para comer”. Visitar a lanchonete temática é vivenciar uma verdadeira experiência que estimula, fortalece e valoriza os vínculos familiares.



Os principais pratos do cardápio foram criados para serem compartilhados, proporcionando que as pessoas dividam experiências e sabores. É o caso do Batatão, carro-chefe da marca, que oferece uma mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados. Servido em três tamanhos, Filhote, Médio e Grande, a opção vem em um cilindro que, quando retirado, permite que o alimento tenha contato com uma pedra quente, oferecendo um visual suculento.

Além do prato protagonista, o cardápio traz opções de lanches com nomes de animais, como Elefante, Rinoceronte, Leão e Girafa; tábuas de petiscos com diversas opções e que servem até 4 pessoas; salada com mix de folhas; drinks, torre de chopp e cerveja, refrigerante de 1 litro e bebidas em geral. Há também o combo “Alegria da Selva”, uma opção exclusiva para as crianças que inclui um xis burguer, fritas e, nessa nova edição, os brinquedos colecionáveis que acompanham o combo serão os personagens Detetives do Prédio Azul.

Para fechar com chave de ouro, há 3 opções de sobremesas geladas: Raposa do Ártico, um bolinho de chocolate com recheio cremoso e quente, acompanhado de duas bolas de sorvete de creme; Urso Polar, bolinho de chocolate com recheio cremoso e quente, coberto com ganache de chocolate e acompanhado de morangos e um picolé; e Pinguim Imperador, taça de sorvete com morangos, canudo waffer e cobertura decorada com bolinhas coloridas. Além de outras opções, como a Coruja Nevada, um merengue de morango, com creme de leite condensado, ganache e amendoim; e Urso Pardo, uma deliciosa taça de cookies, morango e creme de leite condensado. O Mundo Animal cobra os 10% da taxa de serviço.

Clientes Vips

Sempre a fim de surpreender o cliente, a Mundo Animal oferecerá um Cartão Vip Animal no primeiro dia de inauguração de Petrolina para as primeiras 200 pessoas. O cartão dá direito a 4 cortesias de pratos e bebidas a serem utilizadas nas próximas visitas.

Nominal e intransferível, o Cartão Vip Animal possui validade de 2 meses e é entregue para apenas uma pessoa da mesa, que seja maior de 18 anos. Só é permitido usufruir de uma cortesia por vez e elas não são cumulativas com outras campanhas.

Empregabilidade

Além da atração gastronômica, a chegada da Mundo Animal de Petrolina está movimentando o mercado de trabalho da região ao abrir 35 vagas para áreas como recepcionista, garçom, operador de caixa, auxiliar de cozinha e limpeza entre outros. Para as vagas disponíveis, os interessados deverão enviar o CV para o e-mail [email protected].

SERVIÇO:

Mundo Animal – Petrolina

Endereço: Av. da Integração, 587 - Maria Auxiliadora - Petrolina - PE, 56328-000

Horário de Funcionamento: Diariamente, das 18h00 à 00h

