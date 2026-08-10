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Receita Picolé em casa? Saiba como fazer a sobremesa queridinha dos brasileiros Chef de cozinha ensina o preparo de um picolé caseiro livre de ingredientes industrializados

Uma das sobremesas mais queridas dos brasileiros pode ganhar versões naturais e nutritivas para fazer em casa. O Dia Nacional do Picolé, celebrado neste 14 de agosto, é o pretexto perfeito para transformar frutas em uma opção refrescante.

Para o chef Erick, a receita também pode ser uma ferramenta de aprendizado para as crianças. Uma das sugestões é o picolé de banana e morango, preparado somente com frutas congeladas, sem adição de açúcar ou conservantes.

RECEITA

Picolé caseiro

Ingredientes

3 bananas maduras congeladas em rodelas

250 g de morangos congelados

Suco de 1/2 limão, opcional

2 a 4 colheres (sopa) de água ou água de coco, apenas se necessário

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no processador ou liquidificador até obter um creme homogêneo. Se a mistura estiver muito espessa, acrescente aos poucos a água ou a água de coco.Depois, distribua o creme nas forminhas de picolé e leve ao freezer por aproximadamente quatro horas ou até que estejam completamente firmes.

A receita não leva açúcar nem conservantes e pode ser uma alternativa para as crianças. No caso de bebês que já iniciaram a introdução alimentar, qualquer alimento ou receita deve ser oferecido de acordo com a orientação individual do pediatra e respeitando a fase alimentar da criança.

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