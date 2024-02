A- A+

SOBREMESA Pistache é ingrediente de destaque nas novas sobremesas da San Paolo; conheça As novidades estão disponíveis nas unidades da Zona Sul e na Zona Norte do Recife

Seguindo a atual moda das marcas de doce e confeitaria, a rede San Paolo Gelato & Café incrementou o cardápio com duas sobremesas preparadas com pistache: a crostata, com massa que lembra à da empanada, um pouco mais resistente ao corte, com recheio de pistache; e o cookie, que pode ser consumido sozinho ou acompanhando um dos sorvetes da casa.

SERVIÇO

San Paolo Gelato & Café

Shopping Plaza Casa Forte, unidade de Boa Viagem (rua Magina Pontual, 48), das Graças (rua Amélia, 452), em Casa Forte (av. Dezessete de agosto, 1649), além dos shoppings Recife, Tacaruna, RioMar e Guararapes

Instagram: @sanpaolo

