Pitú nos sabores mel e limão agora vendida em garrafa de vidro; saiba mais sobre o produto

Chegando aos 87 anos de fundação em 2025, a pernambucana Pitú amplia o portfólio com o lançamento da versão de 965ml em garrafa de vidro das suas versões coquetel Pitú Limão e Pitú Mel e Limão.

Os produtos já eram produzidos pela empresa, mas vendidos em latas de 350ml. As versões em garrafa de vidro estão sendo vendidas em todo o Brasil.

O portfólio da Pitú também é composto pela Pitú tradicional, com teor alcoólico de 40%, comercializada em garrafas retornáveis de 600ml, garrafas de 965ml e latas de alumínio com 350ml, 473ml, 710ml; Pitú Amarelinha (lata de 350ml e garrafa de 965ml); Pitú Remix - linha ice com teor alcóolico mais baixo nos sabores limão, abacaxi com coco e Pitú Cola, ambas comercializadas em latas de 269ml; as envelhecidas Premium - a Pitú Gold e Extra Premium - a Vitoriosa; e uma bebida mista de cachaça com limão - Pitú Limão (lata de 350ml e garrafa de 965ml) e a vodca Bolvana.

História

A Pitú foi fundada em 1938, no município de Vitória de Santo Antão, no Interior de Pernambuco, por Joel Cândido Carneiro, Severino Ferrer de Moraes e José Ferrer de Moraes, e é uma das maiores indústrias de aguardente do Brasil, sendo a sua cachaça mais consumida nas regiões Norte e Nordeste, e a vice-líder do País.



