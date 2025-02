A- A+

Ranking Pizza calabresa é a opção preferida dos brasileiros, segundo pesquisa do setor gastronômico Levantamento foi feito pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil em parceria com a consultoria Galunion

A Associação Pizzarias Unidas do Brasil apresentou um levantamento que revela os sabores preferidos dos consumidores no Brasil.





Entre as opções que conquistam o coração dos brasileiros, a calabresa liderou disparada, com 59% dos pedidos, de acordo com a Pesquisa Setorial Pizzarias Apubra 2024, realizado pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra).

A empresa, que faz levantamentos em parceria com a Galunion, consultoria especializada em food service, destaca que mais de 1.300 pizzas são produzidas por minuto, e que o Brasil se consolida como um dos maiores consumidores no mundo.

Além da tradicional cobertura feita com fatias de linguiça, o estudo revela também outros sabores mais pedidos nas pizzarias, como a pizza clássica muçarela, que ocupa o segundo lugar do ranking, com 52%, seguida pela portuguesa, com 51% da preferência.

Em quarto lugar, a marguerita é a opção de 47% dos consumidores, já o sabor frango com catupiry com 42% das escolhas e a pizza de pepperoni em sexto lugar, com 26% dos pedidos.

