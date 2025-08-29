A- A+

Festival gastronômico Pizza Fest 2025 reúne mais de 20 pizzarias na Região Metropolitana do Recife Durante o evento, que começa nesta sexta-feira (29), casas participantes oferecem combos exclusivos

O Pizza Fest 2025 começa nesta sexta-feira (29) e segue até 21 de setembro. Nesta edição, o festival gastronômico reúne mais de 20 nomes de pizzarias, entre redes e locais.

As casas montaram receitas com até três combos exclusivos para a temporada. Há participantes em diferentes bairros da Região Metropolitana do Recife.

Neste ano, o evento é chancelado por dois nomes com experiência na realização de festivais gastronômicos da cidade. Assinam a programação Leo Barbosa, por trás de Pernambuco Restaurant Week e Burger Burger Gourmet by Restaurant Week, e André Vita, responsável pelo Festival de Comida Ogra, o Rota Doce e Burgertown.

Saiba quais são as pizzarias participantes:

Armazém Guimarães

Benvinda Pizza - Aflitos

Benvinda Pizza - Boa Viagem

Benvinda Pizza - Ubaias

Delipizza

Dona Massa Pizzaria e Restaurante

Fornalha do Dragão

Forneria 1121 - Aflitos

Forneria 1121 - Pina

Forneria Original

Forneria Quanto Prima

Forno Recife

Hasta La Pizza - Casa Forte

Hasta la Pizza - Espinheiro

La Terrazza Forneria

Leonezzi Pizzeria

Lupi pizzeria

Magalhães Pizza

Oscarito Pizza & Grill

Pizzalize

Pizzaria 081

Pizzaria Vinci - Mercado da Torre

Pizzaria Vinci - Boa Viagem

Ruy's Pizza Artesanal

The Pizza New York Style

Serviço:

Pizza Fest 2025

Quando: De 29 de agosto a 21 de setembro

Mais informações: @pizzafestrecife (Instagram) e no site oficial



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também