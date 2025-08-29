Pizza Fest 2025 reúne mais de 20 pizzarias na Região Metropolitana do Recife
Durante o evento, que começa nesta sexta-feira (29), casas participantes oferecem combos exclusivos
O Pizza Fest 2025 começa nesta sexta-feira (29) e segue até 21 de setembro. Nesta edição, o festival gastronômico reúne mais de 20 nomes de pizzarias, entre redes e locais.
As casas montaram receitas com até três combos exclusivos para a temporada. Há participantes em diferentes bairros da Região Metropolitana do Recife.
Neste ano, o evento é chancelado por dois nomes com experiência na realização de festivais gastronômicos da cidade. Assinam a programação Leo Barbosa, por trás de Pernambuco Restaurant Week e Burger Burger Gourmet by Restaurant Week, e André Vita, responsável pelo Festival de Comida Ogra, o Rota Doce e Burgertown.
Saiba quais são as pizzarias participantes:
Armazém Guimarães
Benvinda Pizza - Aflitos
Benvinda Pizza - Boa Viagem
Benvinda Pizza - Ubaias
Delipizza
Dona Massa Pizzaria e Restaurante
Fornalha do Dragão
Forneria 1121 - Aflitos
Forneria 1121 - Pina
Forneria Original
Forneria Quanto Prima
Forno Recife
Hasta La Pizza - Casa Forte
Hasta la Pizza - Espinheiro
La Terrazza Forneria
Leonezzi Pizzeria
Lupi pizzeria
Magalhães Pizza
Oscarito Pizza & Grill
Pizzalize
Pizzaria 081
Pizzaria Vinci - Mercado da Torre
Pizzaria Vinci - Boa Viagem
Ruy's Pizza Artesanal
The Pizza New York Style
Serviço:
Pizza Fest 2025
Quando: De 29 de agosto a 21 de setembro
Mais informações: @pizzafestrecife (Instagram) e no site oficial
*Com informações da assessoria de imprensa