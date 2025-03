A- A+

PIZZA Pizza Hut promove campanha com descontos em pizzas até 31 de março Canais de venda da pizzaria oferecem descontos em campanha pelo Mês do Consumidor

Vai uma pizza aí? Pode ser de pepperoni ou marguerita, mas se rolar uma sabor frango & requeijão e no "precinho"? Pelo menos, essa é a ideia da Pizza Hut até a próxima segunda-feira, 31 de março.



A campanha integra o Mês do Consumidor e contempla quem pedir uma pizza em qualquer dos canais de atendimento da marca: lojas físicas, APP ou na plataforma Ifood.



Os descontos vão das pizzas grandes às individuais, variando pelo dia do pedido e pelos sabores. Também entram nas promoções pratos como penne e lasanha.









Veja as ofertas:





LOJAS FÍSICAS:

> Pizza grande (pepperoni, marguerita, frango & requeijão): R$ 49,90

> Pizza individual (pepperoni, marguerita, frango & requeijão): R$ 15,90

> Melts (pepperoni, bauru e freango & bacon): R$ 12,90

> Penne (pepperoni e queijo hut): R$ 19,90

> Lasanha (presunto e queijo e frango & requeijão): R$ 26,90

> Combo: por mais R$ 15,90 em cima da compra de produtos da promoção, leva bebida e acompanhamento.



APP



> Até segunda-feira (31), até 40% de desconto em pizzas grandes (pepperoni, marguerita e frango & requeijão)



iFOOD



> Desta quinta-feira (27) a segunda-feira (31), pizzas individuais (pepperoni, marguerita e frango & requeijão)): R$ 7,99;

Interação nas redes

Ainda dentro do chamado Mês do Consumidor, quem quiser pode postar histórias com a marca nas redes. A interação pode gerar cupons de ofertas para o período.



